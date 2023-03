san marcello piteglio. FDI, TPL: BASTA RASSICURAZIONI E PACCHE SULLE SPALLE, VOGLIAMO RISPOSTE

Previsti tagli di abbondanti porzioni chilometriche su alcune tratte extraurbane della Montagna

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il nuovo servizio del Trasporto Pubblico Locale, che andrà a regine dal primo novembre 2023, prevede sì un rinnovo del parco macchine e nuove dotazioni tecnologiche ma anche un taglio di abbondanti porzioni chilometriche in aree cosiddette “ a domanda debole”.

Per la provincia di Pistoia si stima addirittura un taglio di 800000 chilometri di cui 280000 solo su alcune tratte extraurbane della Nostra Montagna (come ad esempio la Linea 70 Popiglio-La lima; la Linea 68 San Marcello-Lizzano; la Linea 82 Maresca-Case Alte; la Linea 65 San Marcello- Porretta da e verso Pracchia e la Linea 54 San Marcello Abetone di cui rimane invariato solo il servizio scolastico).

Le conseguenze peggiori quindi potrebbero toccare ai servizi di zone “sacrificabili” da sempre considerate di serie B come la nostra appunto.

Questi tagli, ancora una volta, non tengono conto della natura strategica e sociale del servizio perché in alcuni casi ne va dello sviluppo stesso di alcuni paesi.

Basta rassicurazioni e pacche sulla spalla, vogliamo risposte, un’alternativa credibile!

Michele Misiano (portavoce di fdI comune San Marcello Piteglio)

Chiara Venturi (vice portavoce fdI comune San Marcello Piteglio e consigliere comune San Marcello Piteglio)