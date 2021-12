san marcello-piteglio. FI: “METTERE FINE DOPO OLTRE 70 ANNI ALLO STRAPOTERE DI SINISTRA”

Il 30 novembre si è svolta la prima riunione politica di Forza Italia indetta dalla coordinatrice della montagna Pistoiese Daniela Troccoletti

SAN MARCELLO. Il 30 novembre si è svolta la prima riunione politica di Forza Italia indetta dalla coordinatrice della montagna Pistoiese Daniela Troccoletti.

Durante la riunione sono stati riconfermati da tutti i concetti già da tempo espressi: l’assoluta necessità di un’alternanza all’amministrazione del comune di San Marcello e l’impegno di tutti per raggiungere questo obbiettivo.

L’esperienza passata ha dimostrato che laddove il centro-destra si è presentato diviso, ha vinto la sinistra. Non dobbiamo disperdere questa opportunità di cambiamento.

Per fare questo è necessario che tutto il centro-destra e le liste civiche che aderiscono siano uniti nel rispetto delle diverse sensibilità e che superino ogni possibile ostacolo.

Abbiamo constatato con soddisfazione la voglia di cambiamento, l’attaccamento al proprio territorio la ricerca di dialogo e confronto tra i partecipanti. Le diverse sensibilità dei partecipanti hanno dato un contributo significativo, all’azione che bisognerà mettere in campo nella prossima tornata elettorale, che come noto, si terrà nella primavera del prossimo anno.

Gli argomenti trattati, sono stati per la gran parte del dibattito, sui problemi che affliggono da anni la comunità e il territorio del comune di San Marcello Piteglio, e per estensione tutta la montagna pistoiese, nell’ottica di risolvere almeno quelli più importanti che pesano come dei macigni sull’intera comunità, sulle famiglie, sui giovani, sugli anziani. Un pronto soccorso accreditato, un ospedale operante nella sede attuale, con funzioni ancora più estese, e non come prevede il piano strutturale, di trasferire la sede al Pian di Doccia, mantenendo solo alcune funzioni attuali. (vedi la relazione del Piano Strutturale e Piano Operativo), la viabilità interna ed esterna, il lavoro, l’imposizione fiscale, la raccolta rifiuti, le gestione idrica, ecc.

Il centro-destra unito insieme ai civici, agli esponenti della società civile, è risoluto nel perseguire con tutte le sue forze, allo strappo, perché sarebbe ora di voltare pagina e mettere fine dopo oltre settanta anni allo strapotere della sinistra.

Riprendendo le parole del Presidente Silvio Berlusconi , mai come adesso attuali: “La sfiducia verso la politica è da tempo un sentimento diffuso e comprensibile, sta a noi fare tutto il necessario perché la gente possa recuperare la fiducia nella democrazia rappresentativa, un sistema che non ha alternative nel modello di Stato Liberale.

Il centro-destra vincente dev’essere a trazione liberale, moderata, centrista europeista. Sta a noi ottenere questo risultato rafforzando quest’area, nella quale molti italiani si potrebbero riconoscere. Lo faremo in piena lealtà con i nostri alleati”. Lealtà che da parte nostra non è mai venuta a mancare.

Daniela Troccoletti e Michele Giannini

Fi Montagna P.se