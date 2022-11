san marcello piteglio. FRANA, TONARELLI E VENTURI: NECESSARIA UNA RIAPERTURA CELERE DELLA STRADA

La temporanea chiusura porta disservizi agli abitanti e forti disagi per raggiungere gli edifici scolastici

SAN MARCELLO PITEGLIO. Apprendendo del recente movimento franoso che ha portato alla chiusura della strada provinciale sp633 mammianese-marlianese si innesca una nuova escalation di problemi.

Tale interruzione, oltre a portare disservizi agli abitanti della zona, creerà forti disagi ai bambini che erano stati temporaneamente destinati alla scuola di Piteglio (per le vicende strutturali dell’edilizia scolastica note a tutti) e che adesso, per raggiungerla, dovranno transitare tramite la valle del Reno, allungando così di molti chilometri il percorso.

Ricordiamo infatti che questo effetto domino si è venuto a creare per i ritardi dell’apertura della scuola di Maresca e la conseguente delocalizzazione dei bambini nelle altre scuole.

Chiediamo quindi, dando ovviamente priorità alla sicurezza, una riapertura celere della viabilità, perché la popolazione è veramente esasperata dai forti disservizi che continua a subire.

Monitoreremo la situazione nella speranza di una risoluzione .

Andrea Tonarelli, Chiara Venturi