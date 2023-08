san marcello piteglio. FUNIVIA DOGANACCIA – CORNO ALLE SCALE, PARTE IL PERCORSO PARTECIPATIVO

Sul progetto di collegamento il Comune intende aprire un confronto strutturato coinvolgendo le associazioni, i comitati e i cittadini. Il 5 settembre sulla piattaforma Zoom alle 21 l’apertura del percorso

SAN MARCELLO PITEGLIO. Con riguardo all’ipotesi di collegamento funiviario “Doganaccia – Corno alle Scale”, i comuni coinvolti saranno presto chiamati a esprimersi sulla prospettiva di realizzazione di questo nuovo collegamento a fune che, in ipotesi di progetto metterebbe in comunicazione dal versante toscano la Doganaccia con il sotto-crinale del Lago Scaffaiolo.

L’ipotesi in questione, sta generando un dibattito molto acceso.

Per questo è intendimento del comune di San Marcello Piteglio mettere a valore in termini di ascolto strutturato e sistematico il dibattito stesso.

Con questo obiettivo, e in linea con quanto richiesto da associazioni, comitati e cittadini, è stato organizzato un percorso partecipativo aperto a tutti coloro che vogliano ricevere informazioni dettagliate ed esprimere la loro opinione in merito.

Tutte le cittadine e i cittadini interessati sono invitati a partecipare all’incontro di apertura del percorso partecipativo sul progetto di funivia “Doganaccia – Corno alle scale”, che si terrà su piattaforma zoom il 5 settembre 2023, alle ore 21,00.

Obiettivo del percorso è creare uno spazio di confronto pubblico sui diversi aspetti del progetto, per ascoltare ed esplorare collaborativamente tutte le ragioni e le prospettive in gioco, al fine di generare maggiore consapevolezza e potenziali nuove proposte a supporto della decisione che il Consiglio Comunale dovrà prendere in merito.

L’incontro di apertura, in modalità online, con registrazione sul sito istituzionale dell’ente, vedrà l’intervento del sindaco, la presentazione del progetto e l’illustrazione dettagliata delle modalità del percorso partecipativo. Quest’ultimo si concretizzerà, nei giorni successivi, attraverso due incontri in presenza, che si terranno presso la sala conferenze MO.TO.R.E. (via Caterina Bueno, San Marcello Piteglio) il 15 e il 29 settembre 2023, dalle ore 17:30 in poi.

I due incontri prevederanno modalità interattive di confronto fra i partecipanti, oltre al contributo di esperti su due temi chiave inerenti al progetto di funivia: le strategie di sviluppo della montagna e l’impatto ambientale. Nel mese di ottobre 2023, al termine del percorso, si terrà infine un incontro di restituzione dei suoi esiti a tutta la cittadinanza.

Il percorso partecipativo sarà condotto da un team di facilitatori coordinato da Ascolto Attivo.

[fini — comune di san marcello piteglio]