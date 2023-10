san marcello piteglio. FUNIVIA, UN ALTRO APPENNINO È POSSIBILE: L’IPOCRISIA DELLA POLITICA

Nei giorni scorsi il gruppo contrario alla realizzazione della funivia Doganaccia-Corno alle Scale ha incontrato il gruppo consiliare di maggioranza. Sembrava un incontro costruttivo ma in realtà era tutto già deciso…

SAN MARCELLO PITEGLIO. Mercoledì 25 ottobre u.s. si è svolto a San Marcello Pistoiese un incontro del nostro Comitato con i Consiglieri di Maggioranza del Comune di San Marcello Piteglio, il “Gruppo Insieme”: da tempo avevamo richiesto questo confronto, per approfondire, con l’aiuto di dati e documenti, le ragioni del nostro NO alla Funivia Doganaccia — Corno alle Scale.

Il clima sembrava costruttivo, ma il giorno seguente ci siamo dovuti ricredere: il Comune aveva già programmato da giorni una seduta del Consiglio (per stasera lunedì 30 ottobre) alla presenza dell’assessore regionale Marras, schieratissimo a favore dell’opera; non solo: lo stesso Gruppo Insieme aveva già pronta una mozione di sostegno alla funivia da portare alla approvazione del Consiglio.

il Gruppo di maggioranza aveva già deciso cosa fare.

Quindi l’incontro con il nostro Comitato è stata una serata inutile, ci è stata gentilmente concessa una specie di veglia intorno ad un fuoco che è quasi spento, quello della democrazia, del rispetto, della capacità di amministrare saggiamente per il bene di un intero territorio e non di pochi soggetti.

L’ipocrisia della politica non finisce mai di sorprendere!

Noi continuiamo a credere nei valori del confronto, della razionalità, della democrazia partecipata, degli argomenti supportati da dati, studi e documenti e non da chiacchiere al vento.

Quindi andiamo avanti-No alla funivia!

