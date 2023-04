san marcello piteglio. I PREFABBRICATI IN LEGNO NEI GIARDINI DI MARESCA SONO ABUSIVI?

Il comitato Cittadini San Marcello Piteglio scrive al sindaco Luca Marmo dopo l’approvazione in consiglio comunale di una variante che prevede al loro posto la costruzione della Casa del volontariato della Pubblica Assistenza

SAN MARCELLO PITEGLIO. Giorgio Fabbri e Stefano Spinicci assieme al Comitato Cittadini San Marcello Piteglio hanno scritto al sindaco Luca Marmo e per conoscenza ai Vigili Urbani del comune e al Prefetto di Pistoia per segnalare la situazione dei prefabbricati ubicati nella zona dei Giardini Pubblici a Maresca.

“In consiglio comunale recentemente — si legge — è stata votata la variante per costruire la casa del volontario della Pubblica Assistenza di Maresca, al posto dei prefabbricati posti presso i giardini pubblici sempre di Maresca.

Questo sanerebbe secondo noi un illecito di abuso edilizio perpetrato all’atto della costruzione dei prefabbricati, Infatti l’assessore di competenza nel rispondere ad una interpellanza presentata dal consigliere Vivarelli qualche anno fa, dichiarava che in Comune non esisteva nessuna autorizzazione per la costruzione di quei manufatti, nessuna richiesta e nessuna planimetria per costruire, e non sapevano nemmeno chi le avesse costruite.

Vorremo sapere dagli organi competenti se vi è stato un abuso edilizio, se i responsabili sono stati trovati, e che iniziative sono state messe in atto per sanzionarli. La giurisprudenza è chiara in questi casi: il reato di abuso edilizio richiede una attenta analisi delle responsabilità dei soggetti coinvolti e può portare alla applicazione di sanzioni piuttosto severe sia civili che penali.

Comunque crediamo sia facile trovare i responsabili visto che lì vi sono state fatte svariate manifestazioni ludiche in tutti questi anni e da vari soggetti. In quella struttura vi era acqua potabile e un impianto elettrico. Di conseguenza o è stata utilizzata energia elettrica pubblica e deve essere autorizzata, dopo una richiesta scritta da un soggetto, oppure vi era stato installato un contatore e quindi tramite la matricola di esso si risale al soggetto. Qualcuno ha venduto i prefabbricati e di conseguenza si risale ai proprietari. Vogliamo che la legge sia uguale per tutti.

Siamo a chiedere delucidazioni perché siamo convinti che per non colpire i responsabili tutto si faccia passare nel dimenticatoio, oppure tutto è stato fatto con le dovute autorizzazioni ed allora ci siamo sbagliati”.

Il comitato cittadini assieme a Fabbri e Spinicci restano in attesa di chiarimenti e interpellano anche i Vigili Urbani del comune di San Marcello Piteglio e il Prefetto perchè intervengano per quanto di competenza.

