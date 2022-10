san marcello piteglio. “I PROBLEMI SI RISOLVONO CON I FATTI NON CON LE INTERPELLANZE”

Intervento del Comitato cittadini di San Marcello Piteglio sulle interrogazioni del capogruppo di maggioranza Andrea Pierazzi rivolte alla sua stessa amministrazione

SAN MARCELLO. Dopo aver letto il contenuto dell’interpellanza “Strade provinciali delle zone periferiche di San Marcello Piteglio” presentata dal capogruppo di maggioranza nell’ultimo Consiglio Comunale Andrea Pierazzi, dove si chiede al Sindaco Marmo e all’assessore ai lavori pubblici, “di fare chiarezza sui tempi di progettazione e dei lavori… dare delle risposte ai cittadini sulle lentezze tecniche della Provincia” siamo rimasti di stucco.

Non per gli argomenti trattati che sempre sono stati segnalati dal nostro comitato negli ultimi anni, ricordiamo che la strada Sp 34 fu chiusa per frana per quindici giorni, in attesa dei risultati delle analisi fatte sulla terra che ostruiva la strada, ed essendo l’unica strada che portava a Calamecca si può intuire quante difficoltà furono costretti a subire gli abitanti di quelle zone.

Ma soprattutto perché, ci sembra strano che chi ha il bastone del comando, in Comune di San Marcello Piteglio, in Provincia e in Regione da decenni, enti amministrati dal Pd si lamenti di inefficienze e lentezze… parole di Pierazzi: “Come gruppo di maggioranza infatti, intendiamo mobilitarci il più possibile con i tecnici della provincia per risolvere le numerose inefficienze”.

Noi le chiediamo ma a capo della provincia chi c’è?

Con il 60% dei voti presi alle ultime votazioni, praticamente un plebiscito, sig. Pierazzi ci saremmo aspettati che i problemi fossero stati risolti con i fatti e non con le interpellanze.

Giorgio Fabbri

Comitato cittadini San Marcello Piteglio