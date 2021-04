san marcello-piteglio. IL COMUNE PARTECIPA AL BANDO “PICCOLE BELLEZZE” CON IL PROGETTO DELL’IRSA “LUOGHI DELLA MEMORIA RITROVATI”

Il progetto prevede la riqualificazione di due zone di Campo Tizzoro adiacenti al Museo Rifugi Smi. Verrebbero valorizzate le due ogive poste a protezione degli ingressi ai rifugi antiaerei

SAN MARCELLO-PITEGLIO. “Luoghi della memoria ritrovati” è il progetto redatto dall’Irsa, l’Istituto Ricerche Storiche e Archeologiche presieduto dall’architetto Gianluca Iori, selezionato, anche perché l’unico presentato, dal Comune di San Marcello Piteglio per partecipare al bando della Fondazione Caript “Piccole bellezze”.

Il bando ha come obiettivo la rigenerazione dello spazio urbano e del paesaggio attraverso interventi di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione di aree verdi e spazi fisici urbani o periferici – sia pubblici sia privati a patto che, nella seconda ipotesi, siano comunque destinati a un uso pubblico – per la realizzazione di iniziative sociali, culturali, educative, creative e ricreative con il proposito di mettere i luoghi a disposizione della collettività.

Il progetto dell’Irsa prevede la riqualificazione di due zone di Campo Tizzoro, adiacenti al Museo rifugi Smi, corrispondenti alle aree di accesso ai Rifugi IV e V, una in località “Il Miglio” e l’altra adiacente all’edificio che ospita il Centro Impiego ed Unione dei Comuni.

L’intervento di recupero dei due luoghi di Campo Tizzoro, attualmente in stato di sottoutilizzo e di parziale degrado, valorizzerebbe le due ogive poste a protezione degli ingressi ai rifugi antiaerei sotterranei, simbolo di un importante momento storico.

La zona de “Il Miglio” verrebbe adibita in parte ad area sosta ed in parte a giardino in cui sarà ricollocata la “panchina rossa”. Un binocolo panoramico per l’osservazione dei monti circostanti, una teca e un pannello descrittivo sulla storia dei ricoveri antiaerei, arricchirebbero il giardino da intitolare, viene proposto, a Kurt Kaiser, figura storica ancora poco conosciuta. Difronte all’Ogiva lato strada, per sottolineare l’importante opera dei Lorena, si pensa di ricollocare il “Miglio Ximeniano”, il Cippo Stradale che attualmente è sotto la finestra del Museo Ferrucciano di Gavinana.

La seconda zona quella vicina all’ingresso del Museo e rifugi Smi, oltre ad essere sistemata anch’essa a verde, avrebbe una dimensione a misura di bambino, in cui troverebbero posto dei giochi attrezzati, con: scivolo, torri, ponte tibetano, un’altalena e un tavolo in legno per picnic, oltre a un cartello esplicativo.

Per entrambe le ogive verrebbe riproposta la colorazione mimetica originale prevista dal progetto dell’ingegnere Luigi Fontanelli del 1934.

Costo totale del progetto: 33.040 euro, quota di compartecipazione Irsa: 5.500 e 5.000 quella del Comune.

In caso il progetto venga ammesso e finanziato dal bando della Fondazione Caript, Comune e Irsa stipuleranno un atto di partenariato con i dettagliati e gli impegni di entrambe le parti, sia economici che di collaborazione.

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]

