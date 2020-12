san marcello piteglio. IL CONCERTO DI NATALE VA SU FACEBOOK

Protagonista dello spettacolo è il quartetto Riccardo Tesi & Banditaliana, tra i gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale. Visibile dalle ore 21:15 del 22 dicembre, sarà preceduto dal messaggio di auguri del sindaco Luca Marmo

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sarà un concerto di Natale sui generis, quello del 2020, ma il Comune di San Marcello Piteglio non rinuncia a celebrare le festività in musica, seppur nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure anti Covid.

Quest’anno, protagonista dello spettacolo è il quartetto Riccardo Tesi & Banditaliana, tra i gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale. Composizioni originali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici e arrangiamenti raffinati costituiscono la cifra stilistica del gruppo – in cui militano lo stesso Tesi (organetto), Claudio Carboni (sax), Gigi Biolcati (percussioni) e Maurizio Geri (voce e chitarra) – che ha incantato le platee dei più importanti folk e world festival mondiali.

L’Amministrazione comunale ha scelto di impegnarsi a favore dei lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo affinché non restino isolati dalle misure anti Coronavirus. Si è quindi orientata, in linea con i suggerimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, verso canali alternativi per coinvolgere il pubblico sfruttando le opportunità messe a disposizione dal web e dai social media.

Il concerto, registrato al teatro Mascagni di Popiglio, verrà infatti condiviso sulla pagina Facebook del Comune di San Marcello Piteglio, dove sarà visibile a partire dalle ore 21:15 di martedì 22 dicembre.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea l’assessore alla Cultura Alice Sobrero – rivolge un pensiero di auguri alla comunità della Montagna attraverso il linguaggio universale della musica. Un tradizionale spettacolo di Natale che, dal Mascagni a porte chiuse, sarà liberamente fruibile online durante i giorni di festa. Il messaggio del sindaco si rivolge a tutti i concittadini ma non solo: anche alle nostre comunità gemellate di Saint Martin du Tertre e di Saone in Francia, oltre che alla comunità di amici di Denver. Riccardo Tesi e Banditaliana sono una firma pistoiese e siamo felici di poter mandare il messaggio di auguri dall’Italia insieme a loro, un ottimo biglietto da visita con una band di artisti di caratura internazionale. Sicuramente potremo allargare i confini da un piccolo teatro della Montagna a una platea nazionale ed internazionale, sostenendo nel contempo l’arte e chi lavora nel mondo dello spettacolo”.

