san marcello piteglio. IL CONSIGLIO COMUNALE VA IN ONDA E L’ASSESSORE BUONOMINI PERDE LE STAFFE..

SAN MARCELLO PITEGLIO. È accaduto durante l’ultima seduta del 29 Giugno scorso, dopo le fasi di avvio, appello e dichiarazioni del Sindaco, al secondo punto dell’Odg c’era un interpellanza presentata dal Consigliere Carlo Vivarelli a proposito dell’ accordo tra Dynamo Camp Onlus, comune di San Marcello Piteglio e vari sltri soggetti riguardo allo sport.

Si chiedeva all’assessore con la delega allo Sport di chiarire gli aspetti dell’accordo tra Comune di San Marcello Piteglio e l’associazione dilettantistica AS Dynamo Sport (Delibera n°41 del 22-04-2021).

Apparentemente tutto nella norma, l’opposizione chiede e la giunta dovrebbe rispondere cercando di fugare gli eventuali dubbi nella consapevolezza comunque di avere il “coltello dalla parte del manico” cioè la maggioranza dei voti!

E di consapevolezza l’assessore Buonomini ne ha talmente tanta che potrebbe anche venderla…tant’è che non ha dato neanche il tempo di finire di parlare al consigliere Vivarelli, che ha apostrofato l’interpellanza con queste frasi: “Questa cosa non esiste, non esiste fine della risposta…. bischerata, chiacchere di paese, una cosa che non andava neppure presentata …”

Tutto questo è durato poco e sembrava anche divertire molto sia l’Assessore che il Sindaco, che per tutto il tempo hanno mantenuto un sorrisetto ironico e divertito stampato sulle loro facce.

Come mai, Assessore, vi lamentate sempre della mancanza di soldi, che impedirebbero di fatto la realizzazione di tanti progetti nel cassetto e quando c’è la possibilità di partecipare ad un bando pubblico finanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili, come in questo caso “Sport per Tutti” il Comune non partecipa come “Soggetto capofila visto e considerato che poi si andranno ad utilizzare impianti sportivi ed immobili di proprietà dello stesso Comune?

Facevano schifo 100.000€ ?

Alleghiamo la delibera di giunta, approvata all’unanimità anche con il voto dell’Assessore Buononimi…che negava l’esistenza del progetto e invitiamo ad ascoltare il breve dibattito in consiglio comunale dal minuto 19,42 secondi al minuto 27,52 secondi dell’ultimo consiglio… Nessuna risposta all’interpellanza e tutti zitti.

Per guardare di cosa si parla visionate il consiglio comunale dal minuto 19,15 al minuto 27,24

Comitato Cittadini San MarcelloPiteglio