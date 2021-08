san marcello piteglio. IL MUSEO DEL FERRO DI PONTEPETRI SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA OPERA

Presentata ieri pomeriggio l’opera site specific “Trasformazione” del pittore Lorenzo Bastianelli

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] Ieri pomeriggio al Museo del Ferro a Pontepetri è stata presentata per la prima volta al pubblico l’opera site specific “Trasformazione” di Lorenzo Bastianelli: una pittura dedicata al ferro e alla sua lavorazione.

“Dal fuoco di Prometeo alla spinta vitale impressa all’umanità. In fondo in questo sta la radice storica della nostra montagna. Nella capacità di trasformare la forza della natura in elementi produttivi”: questo il commento del sindaco di San Marcello Piteglio Luca Marmo intervenuto alla inaugurazione.

Il pittore Lorenzo Bastianelli nato a San Marcello Pistoiese il 7 settembre 1960 vive e lavora a Bardalone. Di formazione artistica autodidatta, risulta per lui decisivo l’incontro a fine anni 70 con il pittore Corrado Zanzotto che ne diviene il “Maestro”.

Ha partecipato a numerose esposizioni sia in Italia che all’estero. Fra le opere più significative sono da segnalare la realizzazione nella Pieve Vecchia di Piteglio, della pala d’altare con Annunciazione commissionatagli a seguito del furto dell’originale seicentesco e la litografia “Passaggio” appositamente realizzata per il Convegno Internazionale “Ponti e viadotti” svoltosi a Pistoia nel 2006.