san marcello piteglio. IMPIANTI SPORTIVI, FABBRI (COMITATO CITTADINI): ALTRA OCCASIONE PERSA?

Il rappresentante del Comitato Cittadino si chiede se il Comune ha partecipato al bando regionale e se si con quali progetti

SAN MARCELLO PITEGLIO. La settimana scorsa è uscita la graduatoria del bando della Regione Toscana che assegnava ben 50 milioni di euro dal 2021 al 2023 per gli impianti sportivi.

Benissimo! Bella notizia…ma leggendo la graduatoria non troviamo il nostro Comune…Eppure ci sono comuni piccoli come Zeri (Massa Carrara ), Villa Collemandina ( Lucca ) che avranno finanziamenti per i loro impianti …ma San Marcello Piteglio non si trova nella lista.

L’abbiamo letta due-tre volta ma non c’è nessun contributo per i nostri impianti sportivi.

Una domandina ai nostri amministratori: abbiamo partecipato al bando? Sono stati presentati progetti per gli impianti comunali?

Scrive Giani (Presidente Regione Toscana): “Nel 2021 abbiamo quindi pubblicato un primo bando da 10 milioni, cui è seguito un secondo bando, nel 2022, da 30 milioni, e quindi quello che presentiamo oggi. Complessivamente abbiamo superato 50 milioni di euro di risorse grazie alle quali abbiamo finanziato interventi in ben 210 comuni toscani sui 273”.

Forse qualcosina si poteva fare anche nel nostro Comune. Basti vedere per esempio come è ridotto il campo sportivo di Campo Tizzoro … Stavolta i soldi c’erano!

E smettiamo di fare accanimento terapeutico sul campo Severmino di San Marcello, sarebbe ora di dire basta

Comitato cittadino San Marcello Piteglio

Giorgio Fabbri