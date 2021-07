san marcello piteglio. INAUGURATA LA “NUOVA” CASETTA PULLEDRARI DI MARESCA

Turisti ed escursionisti avranno a disposizione un’area verde attrezzata, un chiosco e un punto di noleggio di e-bike

SAN MARCELLO PITEGLIO. Nuova luce sulla Casetta Pulledrari di Maresca: è stata inaugurata ieri la rinnovata area che comprende il parco, il chiosco per la vendita di cibo e bevande e il punto di noleggio delle e-bike.

L’area verde è stata oggetto di un importante lavoro di ripulitura e riqualificazione, inoltre ha visto l’installazione di attrezzature per il tempo libero come tavolini, panchine e giochi per bambini.

L’idea è nata grazie a un progetto finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del “Fondo della Montagna”, che ha messo a disposizione risorse per la riqualificazione del parco, l’acquisto delle attrezzature e delle bici elettriche. All’intervento di questa estate sull’area esterna se ne aggiungerà un secondo nel 2022, fino al completo restyling dello spazio.

Obiettivo dell’iniziativa è tornare a valorizzare la Casetta Pulledrari e la Foresta del Teso, tra le zone del territorio più frequentate da turisti ed escursionisti, e riaccendere in quest’area una serie di servizi, assenti da molti anni.

Come aveva sottolineato il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, annunciando il bando: “È un piccolo passo — non scontato ma importante — verso un futuro completo ritorno alla zona della Casetta per come tutti ce la immaginiamo”.

“Rivedere questa zona sistemata, ripulita e gestita dopo anni di decadenza riapre il cuore — commenta l’assessore al Turismo Giacomo Buonomini —. Una cosa importante per il territorio, per Maresca e per il turismo per il quale deve proseguire l’impegno per portare i servizi all’altezza delle nostre potenzialità. Questo è un tassello importante di questo lavoro”.

L’associazione culturale e ricreativa Vivere Piteglio, vincitrice del bando indetto dall’Unione di Comuni montani dell’Appennino pistoiese attraverso il quale è stata affidata la gestione della Casetta Pulledrari, si occuperà del parco, del chiosco e del punto di noleggio fino all’autunno.

Nei mesi di luglio e agosto il punto di ristoro e noleggio delle e-bike sarà aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 23.55. Nei mesi di settembre e ottobre, invece, sarà attivo dalle 9.00 alle 23.55 ogni venerdì, sabato e domenica, mentre dal lunedì al giovedì è previsto un orario ridotto dalle 9.00 alle 17.00.

Il punto di ristoro punterà sulla valorizzazione dei prodotti della Montagna pistoiese, sull’utilizzo di materiali plastic — free e sulla promozione di comportamenti improntati sulla sostenibilità.

Ogni settimana verranno organizzate escursioni — a piedi o in e-bike — individuali o di gruppo, per adulti o ragazzi, con istruttore. Ma sarà in ambito di cultura e attività musicali che verrà proposta un’offerta ricca e poliedrica. Le manifestazioni culturali contribuiranno a valorizzare la Casetta Pulledrari mettendo in risalto un lato alternativo all’aspetto naturalistico ed escursionistico.

Sono in programma attività per i bambini pensate per stimolare la creatività dei più piccoli, la curiosità verso tematiche di tipo naturalistico e la relazione con l’ambiente circostante attraverso il gioco, la narrazione, momenti esperienziali.

Numerose anche le attività destinate agli adulti: ogni settimana si terrà un concerto con musica dal vivo; previsti corsi e tornei di scacchi, con la possibilità di noleggiare gratuitamente le scacchiere, organizzati in collaborazione con l’associazione Scacchi dinamici di Prunetta; nei mesi di luglio e agosto, il martedì saranno organizzate lezioni di Tai Chi all’aperto; “Viaggio nel formaggio”, una mostra di formaggi dei caseifici della zona con assaggi, vendita, incontri con i pastori; il concorso fotografico “Scatti nel Teso”, un contest che premierà le fotografie che riusciranno a cogliere la grande bellezza della foresta; presentazioni di libri, conversazioni con scrittori, poeti, saggisti; incontri con storici, botanici, astrofili e altri esperti; tornei di briscola e burraco; caccia al tesoro a squadre; “Il Liberoscambio”, ovvero un servizio che mette a disposizione libri di tutti i tipi per adulti e piccini, per una piacevole pausa relax.

[comune di san marcello piteglio]