san marcello piteglio. INDETTO DALLA UNIONE DEI COMUNI MONTANI UN CONCORSO PER TECNICO AGROFORESTALE

Per fare domanda c’è tempo fino alle 12.00 del 28 aprile. Per partecipare è necessario avere una laurea magistrale in scienze agrarie o forestali ed essere abilitati all’esercizio della professione di dottore agronomo o dottore forestale

SAN MARCELLO PITEGLIO. L’Unione di Comuni montani dell’Appennino pistoiese (Ucap) ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico agroforestale (categoria giuridica D) a tempo pieno e indeterminato.

Tra i requisiti necessari per partecipare, ci sono il possesso di una laurea magistrale in scienze agrarie o forestali oppure equipollente e l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo o dottore forestale.

La domanda dovrà essere recapitata all’ufficio Personale dell’Ucap entro le ore 12.00 di giovedì 28 aprile 2022 utilizzando il modello allegato al bando.

Per prendere parte al concorso è necessario corrispondere una quota di partecipazione pari a 10 euro, scegliendo tra: versamento sul conto corrente postale n° 1035243805 intestato a Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese – Servizio Tesoreria; pagamento direttamente presso la Tesoreria; bonifico all’IBAN IT04A0622009300000001200001; servizio Pago PA dal sito www.ucap.it, scrivendo come causale “Tassa di partecipazione concorso Istruttore Direttivo Tecnico Agroforestale”.

La domanda potrà essere recapitata tramite: consegna a mano all’ufficio Protocollo dell’Ucap negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00); spedizione raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese – Ufficio Personale, via Pietro Leopoldo 10/24, 51028 San Marcello Pistoiese; via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it.

Alla domanda dovranno essere allegati: ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di 10 euro; fotocopia di un documento di riconoscimento; curriculum vitae.

I candidati verranno selezionati in base alla valutazione dei titoli, ai risultati della prova scritta e della prova orale. Potrà essere prevista anche una prova preselettiva nel caso in cui vengano raccolte più di trenta domande.

Tutte le fasi di svolgimento del concorso saranno rese note tramite il sito web www.ucap.it alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. Ulteriori informazioni sulla selezione potranno essere richieste all’ufficio Personale dell’Unione al numero 0573 69048 o all’indirizzo email luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it.

[comune di san marcello piteglio]