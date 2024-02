san marcello piteglio. ITALIA VIVA MONTAGNA PISTOIESE, MARCO POLI NOMINATO VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

Entra anche nella cabina di regia provinciale, con la delega alle politiche montane

SAN MARCELLO PITEGLIO. Con orgoglio e soddisfazione ringrazio Italia Viva Montagna Pistoiese per avermi indicato per la cabina di regia provinciale di IV, e il presidente Francesco Natali per aver dato seguito a questa richiesta. E in più la sezione mi ha anche indicato per l’incarico di vice presidente comunale, dandomi una fiducia enorme.

Sono molti anni ormai che faccio politica attiva e osservo sia quella locale che nazionale e penso che estremismi e populismi abbiano fatto il suo tempo. Fanno raccattare like e consensi, ma non risolvono nulla né a livello locale né ai livelli più alti, anzi producono danni.

Il territorio (il nostro in particolare) ha bisogno di altro, e partendo dai problemi che conosco fin troppo bene, credo che il primo passo sarebbe di chiedere chiaramente a Regione e governo, che idea hanno per il futuro della montagna pistoiese.

Non solo per i comuni dell’appennino pistoiese, ma anche per le zone montane dei comuni di Pistoia, Montale e Pescia.

Recentemente la Regione ha stanziato fondi per il collegamento Doganaccia-Corno alle scale, Casetta Pulledrari e Rondò Priscilla, dimostrando un rinnovato interesse e penso sia un ottimo primo passo.

Ma nel futuro dovremo anche studiare e realizzare le opere accessorie a queste e sicuramente sciogliere il nodo sull’ospedale di San Marcello.

Un occhio andrà anche alla situazione di Abetone Cutigliano, che a seconda di come andranno le cose,Vsi potrebbe sommare alla già impegnativa tornata elettorale, che comprende sia le elezioni europee che quelle del comune di Sambuca Pistoiese.

Il mio impegno ci sarà, come sempre, nell’ottica di fare il meglio per il territorio, puntando su idee e progetti.

Marco Poli