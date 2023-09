san marcello piteglio. ITALIA VIVA SUL COLLEGAMENTO DOGANACCIA-CORNO ALLE SCALE

Se ne parlerà martedì 19 settembre alle 21 al bar Baccarini

SAN MARCELLO PITEGLIO. In questi giorni si è riacceso il dibattito sul collegamento Doganaccia —Corno alle scale, sul quale la Regione si è spesa parecchio negli ultimi decenni. Come Italia Viva vorremmo aprire un confronto sia con gli enti preposti, che con il comitato che supporta il progetto.

Questo impianto di nuova generazione, se ben gestito, può portare nuova linfa turistica e sviluppo sulla montagna pistoiese.

Il tema delle infrastrutture è da sempre caro alla nostra comunità politica, e riteniamo che chiudersi al cambiamento sia una visione che vada superata; la decrescita felice non è e non può essere un’opzione.

Ci sono opportunità, come questa, che non ricapiteranno, e sono momento in cui fare la scelta giusta può significare realmente contrastare lo spopolamento dei comuni montani e delle zone rurali.

Per parlare di questo e altro Italia Viva, farà un assemblea territoriale Martedì 19 alle ore 21, al bar Baccarini di San Marcello Pistoiese . Invitiamo gli iscritti a venire per esporci i loro pensieri e richieste per il territorio.

Francesco Romano Natali, Sonia Petrillo, coordinatori provinciali Italia viva Pistoia