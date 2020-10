san marcello piteglio. LA MONTAGNA É PRONTA ANCORA UNA VOLTA A DARE IL SUO CONTRIBUTO

Per i circoli Fdi finita l’emergenza la Montagna Pistoiese dovrà tornare ad essere servita da un vero ospedale

SAN MARCELLO PITEGLIO. Oggi arriva la decisione di Asl di utilizzare nuovamente il presidio sanitario “Pacini” di San Marcello Pistoiese per la cura dei malati covid e la montagna è pronta ancora una volta a dare il suo contributo per arginare questa terribile epidemia.

Nonostante l’immobilismo degli ultimi mesi che non ha visto rispettato il protocollo per il potenziamento della struttura sanitaria sottoscritto nel 2019, riteniamo che in questo momento la conversione ad ospedale covid possa tornare utile per la cura dei molti pazienti residenti in montagna.

Il forte aumento dei contagi sul nostro territorio rende necessario l’utilizzo di tutte le strutture possibili per gestire una criticità sanitaria mai affrontata prima, ma a fine emergenza pretendiamo che il nuovo governo regionale riesca a dare una svolta alla vicenda del “Pacini”, perché la montagna pistoiese deve tornare ad essere servita da un vero ospedale.

Circolo FDI San Marcello Piteglio

Circolo FDI Abetone Cutigliano

Circolo FDI Sambuca Pistoiese

Circolo FDI Marliana