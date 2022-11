san marcello piteglio. LA SP633 RIAPRE A SENSO UNICO ALTERNATO.

Stamani il sopralluogo del geologo della Provincia. Da domani la strada sarà nuovamente percorribile

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] Nella mattinata odierna il geologo della Provincia ha effettuato un sopralluogo sulla SP633 Mammianese Marlianese al km 2+600 strada dove nei giorni scorsi si era verificato un movimento franoso. Il geologo era accompagnato dai tecnici del Comune di San Marcello Piteglio.

“Dalla verifica — scrive il sindaco Luca Marmo — è scaturita la decisione della riapertura della strada con la misura del senso unico alternato. La rimozione delle limitazioni sarà subordinata alla messa in sicurezza della pendice dalla quale si è prodotto il crollo da effettuarsi a cura del proprietario”.

In queste ore sono in corso le attività di installazione della segnaletica e delle barriere di protezione.

La strada sarà nuovamente percorribile a decorrere dalla mattinata di domani.