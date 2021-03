san marcello piteglio. «LA TORRENTA» DI FEDERICO PAGLIAI, PRESENTAZIONE SUL CANALE YOUTUBE DEL COMUNE

Giovedì 25 marzo alle 21. Oltre all’autore interverranno il sindaco Luca Marmo, lo scrittore Paolo Piacentini e il giornalista Mauro Banchini

SAN MARCELLO PITEGLIO. Giovedì 25 marzo alle 21 è in programma la presentazione del nuovo libro di Federico Pagliai “La Torrenta. Una storia di acque in risonanza”. L’evento si terrà online e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di San Marcello Piteglio. Oltre all’autore interverranno: il sindaco Luca Marmo; lo scrittore e presidente dell’ente di promozione sociale FederTrek Paolo Piacentini; il giornalista Mauro Banchini.

Classe 1966, Pagliai è guida ambientale escursionistica, volontario del Soccorso alpino toscano, animatore di festival culturali. Il suo nono libro, “La Torrenta”, rappresenta un romanzo ecologista di sorprendente attualità nell’epoca dei cambiamenti climatici e dell’emergenza sanitaria, un’opera d’impegno civico che scombina luoghi comuni e certezze fin dal titolo, in cui il maschile è declinato al femminile. Intimamente legato all’Appennino tosco-emiliano, lo scrittore converte le proprie esperienze in parole e ne fa un appello alle coscienze affinché chi sta a valle apprenda finalmente la lezione della montagna.

Il volume è edito da Tarka nella collana “Appenninica”, dedicata al racconto della catena montuosa dell’Appennino, colonna vertebrale d’Italia e fucina di culture, tradizioni e storie che meritano di essere raccontate.

