san marcello piteglio. LA VAL DI FORFORA HA LA SUA CASA COMUNALE

Sabato 10 luglio l’inaugurazione della struttura che riceverà la certificazione CasaClima Gold

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sabato 10 luglio si terrà l’inaugurazione della Casa Comunale della Val di Forfora, alla presenza delle autorità locali, dei progettisti e del Presidente del CasaClima Network Toscana, che consegnerà la targhetta della Certificazione CasaClima Gold.

Si tratta, infatti del primo edificio pubblico in Toscana a raggiungere questo prestigioso traguardo, che garantirà alla casa comunale una ottimizzazione dei costi di gestione, oltre che un impatto ambientale minimo.

Questo obiettivo è stato reso possibile dall’adozione di materiali naturali e rinnovabili come il legno per la struttura, la fibra di legno, di canapa ed il sughero espanso per l’isolamento.

L’inaugurazione si terrà sabato 10 luglio alle ore 15:30 presso l’edificio sito nella frazione di Crespole del Comune di San Marcello Piteglio.

[comune di san marcello piteglio]