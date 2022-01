san marcello piteglio. LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA FIBRA OTTICA, LA RISPOSTA DELLA REGIONE

Ecco la risposta alla lettera dell’Amministrazione comunale. I prosssimi passi necessari alla aperura dei lavori

SAN MARCELLO PITEGLIO. A seguito della lettera inviata dall’Amministrazione comunale sui problemi di connettività a San Marcello Piteglio, la Regione – nella persona dell’assessore alle Infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo – si è fatta carico di convocare la società del Ministero dello Sviluppo economico Infratel, che ha appaltato e progettato i lavori, e il Comune di San Marcello Piteglio.

“Nella riunione del 27 gennaio – scrive l’assessore regionale Ciuoffo – c’è stato modo di illustrare lo stato dell’arte delle lavorazioni propedeutiche all’apertura dei cantieri stradali. In particolare Infratel ha preparato una relazione nella quale sono indicati quali saranno i prossimi passi necessari all’apertura delle lavorazioni”.

Gli elementi salienti di questa relazione sono riportati di seguito.

“Con riferimento alle attività da eseguire nel comune di San Marcello Piteglio – spiega la società –, si segnala che Infratel ha avuto delle forti criticità che non hanno permesso di proseguire nell’ottenimento dei permessi mancanti dopo aver superato, a luglio 2021, le criticità tecniche verso la soprintendenza archeologica grazie anche all’intervento del Comune, che ha avuto un ruolo fondamentale per la risoluzione della problematica”.

Attualmente sono in corso di presentazioni le ultime istanze per i permessi verso gli altri enti e la ditta di progettazione si è impegnata con Infratel per la redazione del progetto esecutivo completo entro il mese di marzo, a cui seguirà l’incarico verso la ditta appaltatrice per l’avvio dei lavori. Nel frattempo, Infratel scrive che “provvederà a sollecitare i vari enti per il rilascio dei permessi mancanti in modo da ipotizzare l’avvio dei lavori almeno per la parte comunale nel mese di aprile”.

Infratel ha informato Regione e Comune che i lavori sul territorio, al netto di eventuali problematiche legate alle necessarie autorizzazioni, richiederanno circa 12 mesi e che l’impresa che opererà direttamente sul cantiere è già stata individuata.

L’assessore regionale Ciuoffo si è direttamente interessato al problema e ha rilasciato questa dichiarazione: “Dall’incontro svolto con il Comune di San Marcello e la società Infratel, abbiamo avuto finalmente maggiore chiarezza sui lavori che stanno per iniziare per la posa della fibra ottica.

Abbiamo preso atto delle modifiche che Infratel ha inserito nel progetto esecutivo e abbiamo sollecitato l’inizio dei lavori perché di tempo ne è trascorso fin troppo. Come ci hanno comunicato i progettisti, il cantiere avrà inizio ad aprile e i lavori dureranno circa un anno. Un intervento fondamentale per la lotta allo spopolamento delle realtà montane della nostra regione”.

Giacomo Buonomini, assessore del Comune di San Marcello Piteglio, ha commentato così questo passaggio: “Finalmente stanno arrivando risposte alle nostre sollecitazioni: è stato fatto un passo concreto e abbiamo degli impegni formalizzati da parte dell’impresa esecutrice.

Ringrazio l’assessore Ciuoffo per l’impegno che con i suoi uffici sta mettendo per la soluzione del problema. Continueremo a monitorare l’andamento delle operazioni fino all’avvio del cantiere. Nel frattempo abbiamo avuto modo di verificare che ci sono almeno due operatori che stanno attivando investimenti sul territorio per offrire nuovi servizi a alta connettività wireless, oltre a quelli già esistenti.

Per diverse realtà queste soluzioni potrebbero essere utili fin da subito in attesa della fibra. Nelle prossime settimane abbiamo in programma di fare con loro un punto tecnico per poter condividere informazioni precise in merito”.