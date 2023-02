san marcello piteglio. LOGOPEDISTA, IN ARRIVO DA LUNEDÌ LA SOSTITUZIONE PER IL PIOT

Già avviate le procedure per l’incarico a tempo determinato

SAN MARCELLO PITEGLIO. L’Azienda Sanitaria attraverso il Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, si è attivata per garantire la continuità del servizio di logopedia nel presidio di San Marcello- Piteglio.

A seguito della improvvisa assenza della logopedista, che svolgeva l’attività riabilitativa nel Piot, (presidio integrato ospedale-territorio) la stessa sarà sostituita già da lunedì prossimo con il temporaneo distacco di personale proveniente dalle sedi di Pistoia.

Tale risoluzione consentirà ai pazienti di proseguire i trattamenti riabilitativi e, contestualmente, sono già state avviate le procedure per reperire una logopedista a tempo determinato.

L’Azienda Sanitaria non ha dunque ignorato la necessità di garantire il servizio di logopedia anche nella Montagna pistoiese, al fine di non creare ai pazienti il disagio di recarsi in altre strutture.

[ponticelli — asl toscana centro]