san marcello piteglio. MAGRE PROSPETTIVE PER IL TURISMO

Per il comitato cittadino il territorio offre ben poco nonostante gli impegni assunti dalla amministrazione comunale nel programma elettorale

SAN MARCELLO PITEGLIO. La Montagna Pistoiese si prepara per la stagione estiva, ma cosa offre?

⦁ Soggiorni indimenticabili con una vasta serie di alberghi, hotel, pensioni

⦁ Piscine, centri benessere…

⦁ Una vasta gamma di ristoranti tra cui scegliere

⦁ Una serie di manifestazioni sia culturali che ludiche.

Bando alle ciance! Siamo prossimi alla stagione estiva e per una amministrazione che nel programma elettorale aveva come punto fondamentale il turismo, l’estate 2023 sarà un banco di prova importante.

Ma cosa offriamo ai turisti? Abbiamo pochissimo da offrire, io direi il nulla: attività chiuse ne abbiamo da “vendere”, i ristoranti si contano sulla dita di una mano, alberghi e hotel? Turismo sportivo mordi e fuggi, ritiri sportivi non se ne parla, non abbiamo strutture idonee e non avremmo dove alloggiare squadre, accompagnatori, genitori…

Una amministrazione che è immobile, Marmo (il sindaco…) oramai ha di fatto passato il testimone al vice Bonomini, ed è in cerca di una nuova sistemazione per il futuro. Le opposizioni che non esistono e arrancano dietro le indicazioni che provengono dai partiti che nulla sanno dei problemi della montagna, ma che a costo di mettere le famose bandierine nei vari consigli comunali si intromettono da sempre con i loro giochini da politici navigati.

I soldini arrivati per la fusione con Piteglio sono ormai finiti, e per risparmiare dopo aver chiuso le fontanelle nell’estate scorsa adesso si spengono le luci dei paesi.

Che tristezza cari amministratori. Il prossimo passo quale sarà?

Forza che tempo ne avete ancora. Pensateci su! Cosa vi resta ancora da rovinare per sempre?

Comitato cittadino