san marcello piteglio. MARCO POLI A FAVORE DEL COLLEGAMENTO DOGANACCIA- CORNO ALLE SCALE

.. e aderisce al Comitato per lo Sviluppo dell’Appennino tosco-emiliano

SAN MARCELLO PITEGLIO. Anni fa, sulla base di informazione errate, ancora oggi divulgate, mi misi sulla posizione del no al collegamento Doganaccia —Corno alle Scale. Però siccome solo gli stupidi non cambiano idea e soprattutto perché qualcosa non mi tornava, nell’ultimo anno mi sono informato personalmente, senza condizionamenti esterni, leggendo diversi (tanti) documenti, articoli e partecipando ad assemblee, chiedendo ad esperti e andando sul posto.

Alla fine di tutto questo studio, ho mutato la mia posizione.

Questo progetto sarà essenziale per lo sviluppo della montagna e non possiamo perdere questa occasione.

E per sancire questa mia convinzione, sono entrato nel Comitato per lo sviluppo dell’Appennino Tosco-Emiliano, che promuove questo progetto e mi adopererò in ogni sede, affinché venga realizzato.

Marco Poli