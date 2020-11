san marcello piteglio. MASCHERINE, I PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEI PAESI

Ampliata la rete di consegna per limitare al massimo i movimenti della popolazione

SAN MARCELLO PITEGLIO. Considerando le limitazioni ai movimenti che da questa domenica sono applicate sul territorio a causa della “zona Rossa”, l’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio ha ampliato i punti di distribuzione delle mascherine per limitare al massimo i movimenti della popolazione.

Un dovuto ringraziamento a tutta la filiera di persone che fin da venerdì si sono attivate per poter organizzare questa distribuzione allargata e alle associazioni di volontariato che hanno fatto uno sforzo con i propri volontari, nonostante i numerosi impegni su cui sono impegnate, per garantire questi punti aggiuntivi per la prossima settimana.

Il Comune si raccomanda di ritirare le mascherine nell’ambito di altri spostamenti necessari (andando a fare la spesa oppure nel tragitto casa-lavoro), così da limitare le uscite.

Sarà quindi possibile ritirare le mascherine fino a sabato 21/11 nei seguenti punti stabili di ritiro:

San Marcello P.se c/o Ufficio Turistico: lunedì, giovedì, venerdì ore 9-13

Maresca c/o Sala Lettura: martedì, mercoledì Ore 9-13

Piteglio c/o Palazzo Comunale: sabato Ore 9-13

Campo Tizzoro c/o Sede Pubblica Assistenza: mercoledì ore 9.30-12, giovedì Ore 15.30-17:30, venerdì ore 9.30-12

Gavinana c/o “Negozio” Pubblica Assistenza: P.zza Ferrucci mercoledì ore 17-19 E sabato Ore 9-13

Popiglio c/o Sede Misericordia: lunedì, giovedì ore 14:0-17

Prunetta c/o Sede Proloco mercoledì, venerdì ore 14-17

Per Prataccio, Lizzano, Spignana, Vizzaneta e Lancisa provvederanno direttamente le locali Misericordie. Ciascun cittadino residente nel Comune può ritirare 5 mascherine una sola volta e in un unico punto di ritiro, anche per conto di familiari.

Chi ha effettuato il ritiro nella prima settimana non può ritirarne altre.

Prosegue inoltre, per i cittadini del Comune di San Marcello Piteglio che usufruiscono del servizio tamponi a San Marcello, la consegna della propria dotazione presso il “drive through”. Questa consegna è sostituiva del ritiro presso i punti stabili. Chi fosse in una situazione di comprovata difficoltà e impossibilitato oggettivamente a ritirare le mascherine può contattare il numero 0573/621296.

