san marcello piteglio. MYKES: UNA MONTAGNA DI FUNGHI

A Gavinana un’iniziativa dedicata all’universo dei miceti: in programma una mostra e un ciclo di incontri

SAN MARCELLO PITEGLIO. Si chiama Mykes: una montagna di funghi l’iniziativa dedicata al mondo dei miceti organizzata da Associazione Micologica Pistoiese insieme a Museo Naturalistico Archeologico dell’Appennino Pistoiese, Istituto per la Bioeconomia del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese con il sostegno del Comune di San Marcello Piteglio — assessorato alla Cultura. Il programma prevede una mostra micologica negli spazi di Palazzo Achilli, a Gavinana, e un ciclo di incontri sul tema.

I funghi rappresentano una componente fondamentale in tutti gli ambienti del mondo, ma la loro importanza è spesso sottovalutata. Mykes: una montagna di funghi intende aprire una finestra sull’universo di questi straordinari organismi, sulle interazioni che hanno avuto con l’uomo sin dall’antichità e sulle funzioni che ricoprono nei vari ecosistemi montani.

L’obiettivo è avviare un confronto con specialisti che studiano i funghi da anni e in vari campi: dal punto di vista scientifico, in un’ottica di risoluzione dei problemi che possono verificarsi in natura, ma anche secondo aspetti legati all’etnoantropologia e all’utilizzo dei miceti nei riti religiosi e sciamanici.

La mostra sarà inaugurata sabato 23 ottobre alle 16.00. I primi due appuntamenti del ciclo di incontri si terranno sabato 23 e domenica 24 ottobre, sempre alle 16.00.

L’esposizione resterà aperta fino al 7 novembre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Gli altri giorni su prenotazione.

Sul sito web dell’Ecomuseo (www.ecomuseopt.it/inaugurazione-mostra-mykes-una-montagna-di-funghi-palazzo-achilli-gavinana-pt/) è disponibile il programma nel dettaglio.

[comune di san marcello piteglio]