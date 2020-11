san marcello piteglio. NASCE LA COOPERATIVA LE LARI

Reagire alla crisi e al Covid19 con il rilancio della montagna e la valorizzazione delle sue risorse

SAN MARCELLO PITEGLIO. La Cooperativa “Le Lari – la valle dei molini e dei templari”, nasce grazie all’impegno di un gruppo di persone fortemente radicate al territorio della Montagna Pistoiese, che intendono scommettere sulla possibilità di una nuova fase di rilancio economico e sociale di questi luoghi.

Grazie alla formula della cooperazione, con al centro i valori di solidarietà e mutualità tra le persone e la concessione di un finanziamento regionale iniziale da parte della Regione Toscana, lo scorso 8 ottobre la Cooperativa si è costituita.

Come primo obiettivo specifico, infatti, si intende rafforzare le attività ricettive di tipo extra-alberghiero, tramite l’ utilizzo di abitazioni private adibite prevalentemente, dai proprietari, a seconde case per vacanze prettamente estive.

La nostra convinzione è che l’attuale crisi economica e sanitaria, offra ai territori montani e marginali una straordinaria opportunità di rilancio economico e sociale che non possiamo permetterci di sprecare.

Le molte case vuote infatti potrebbero ospitare, dalla prossima primavera, significativi flussi turistici, in grado di ravvivare le economie di questi piccoli borghi e garantire ai proprietari di seconde case un reddito certo.

Parallelamente, pensiamo che tali abitazioni possano anche prestarsi per ospitare persone che necessitano di operare in telelavoro o anche essere utilizzate per attivare postazioni di smart-working temporanee.

[cooperativa le lari]