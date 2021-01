san marcello piteglio. OMAGGIO A GIUSEPPE PIACENZA, ARTISTA DI FAMA MONDIALE

“Questa testimonianza è per un uomo di fede, un cristiano autentico, caritatevole, di una umiltà commovente e radicata fede cristiana, sempre pronto a dare il suo conforto e una parola buona, a chi ne ha bisogno”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Omaggiare pubblicamente una persona speciale, è doveroso e un piacere, questa testimonianza è per un uomo di fede, un cristiano autentico, caritatevole, di una umiltà commovente e radicata fede cristiana, sempre pronto a dare il suo conforto e una parola buona, a chi ne ha bisogno.

Si potrebbe obiettare dicendo, “non c’è nulla di strano che un cristiano, una persona di fede si comporti come tale”, è vero, ma Giuseppe Piacenza, nostro concittadino, non è soltanto questo perché è un artista di fama mondiale, un pittore internazionale, designato “Genio nell’Arte”, nella rivista, Effetto Arte, di Paolo Levi, che con i suoi dipinti porta nel mondo l’arte e la cultura italiana, dando fama non solo all’Italia, ma alla Montagna Pistoiese, a San Marcello Piteglio.

Le sue esperienze espositive sono numerose, tanto per citarne qualcuna: Esposizione Atene 1977, Melbourne 1982, personale Basilea 1984, personale Parigi 1987, Tias Tokyo 1993, Artexpo New York 2000, New York Prize 2001, e ancora New York 2011, biennale internazionale di Palermo 2013, personale Milano 2014, probiennale Venezia 2015, 1° biennale della creatività Verona 2015, 2° biennale di Palermo 2015, triennale arte contemporanea Verona 2016, biennale internazionale Arte Mediterraneo Palermo 2017, premio città di Parigi 2019, minipersonale Artgallery Roma 2020.

Tanti sono i riconoscimenti internazionali ricevuti, tanti saranno ancora quelli da ricevere, per cui i ringraziamenti non saranno mai abbastanza per tutto quello che fa e che farà ancora; grazie Giuseppe, e che il Signore ti protegga e ti sia benigno per lunghissimi anni ancora.

Michele Giannini

Fi Montagna Pistoiese

