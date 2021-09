san marcello piteglio. OSPEDALE (PIOT) PACINI E NO VAX, IL PD: LE VOCI CHE GIRANO SONO VERE?

“Quasi il 20 per cento del personale sarebbe non vaccinato”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Gira voce che al Pacini di San Marcello ci sia quasi il 20% del personale non vaccinato. Questa situazione crea problemi nell’organizzazione e mantenimento dei servizi, che richiedono un sovraccarico di lavoro a tutti gli altri lavoratori vaccinati per la sostituzione dei colleghi assenti.

Strano che di questo problema non sia arrivata notizia ai consiglieri di opposizione, alla stampa e ai comitati, che in genere sono i primi ad essere informati di qualunque problema della struttura, piccolo o grande, ed in ultimo al Sindaco di San Marcello Piteglio.

Chiediamo direttamente al Sindaco Luca Marmo, e a chiunque altro informato, se ciò corrisponde al vero ed al Sindaco se l’Usl, eventualmente, ha avviato procedure per risolvere i disagi.

Pd San Marcello Piteglio