san marcello piteglio. PACCHETTO SCUOLA, IL COMUNE HA APPROVATO IL BANDO

Ecco come ottenere gli incentivi economici individuali per l’anno scolastico 2023-2024

SAN MARCELLO PITEGLIO. Con Determinazione dirigenziale n. 682 del 18 agosto 2023 dell’Area F – Animazione del territorio e Servizi alla persona, sono stati approvati il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2023-2024 e il modulo da utilizzare per presentare la relativa istanza.

I requisiti che è necessario possedere per accedere al beneficio sono i seguenti:

a) iscrizione: studentesse/studenti iscritti per l’a.s. 2023/2024 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, ubicata/e nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto in caso di Regioni contermini;

b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza della/o studentessa/studente, o ISEE Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro (36.000,00 euro per le studentesse e gli studenti residenti nelle isole minori che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente);

c) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di San Marcello Piteglio/Abetone Cutigliano/Sambuca Pistoiese ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 22 settembre 2023.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalla data di oggi martedì 22 agosto 2023 ed entro e non oltre le ore 12.30 del giorno venerdì 22 settembre 2023, in una delle seguenti modalità:

– Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Marcello Piteglio, aperto dal lunedì al venerdì in orario 9.00-12.00;

– Inoltro tramite Posta Elettronica Certifica (PEC) all’indirizzo comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

– Inoltro a mezzo Raccomandata postale al Comune di San Marcello Piteglio, all’indirizzo Via Pietro Leopoldo 10/24, 51028 San Marcello Piteglio.

Non saranno ammesse istanze presentate in modalità diversa da quelle sopra elencate.

All’istanza dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata:

– Fotocopia documento d’identità del dichiarante;

– Attestazione ISEE (ISEE ordinario in caso di genitori coniugati, separati legalmente o divorziati oppure ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi).

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San Marcello Piteglio ai recapiti di seguito indicati:

Jessica Petrini – tel. 0573/621291 mail jessica.petrini@comunesanmarcellopiteglio.it

Paolo Rossi – tel. 0573/621293 mail paolo.rossi@comunesanmarcellopiteglio.it

[comune di san marcello piteglio]