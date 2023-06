san marcello piteglio. PARTITI I LAVORI AL PALAZZO COMUNALE A SAN MARCELLO

Previsto il rifacimento del tetto e il restauro della facciata su piazza Arcangeli

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sono stati avviati i lavori di riqualificazione al palazzo comunale del capoluogo che prevedono il rifacimento completo del tetto e il restauro della facciata sul lato verso Piazza Arcangeli.

Il lavoro finanziato con fondi del bilancio comunale porterà a sanare interamente la copertura, così da garantire l’utilizzo in sicurezza ed efficienza del secondo piano del municipio, il vecchio tetto era ormai da tempo fonte di problemi, infiltrazioni e inefficienza termica.

Mentre gli interventi che interessano la facciata posteriore contribuiranno in modo determinante alla riqualificazione dell’immagine di Piazza Arcangeli, sul lato sud dell’edificio.

Proprio in piazza Arcangeli lo scorso anno è stato effettuato il restauro della fontana storica e la sistemazione del fondo in pietre, con questo intervento sulla struttura del palazzo comunale l’intera storica piazza nel centro del capoluogo assumerà una veste rinnovata.

I lavori saranno eseguiti in due stralci funzionali già finanziati, per garantire l’utilizzo di parte degli uffici comunali del secondo piano in modo alternato e si protrarrà per i prossimi mesi. Il cronoprogramma indica sei mesi di tempo per la realizzazione delle opere fatti salvo eventi meteo straordinari.

Nella prossima settimana sarà completato il montaggio dei ponteggi che comprenderà anche l’installazione di una tettoia a copertura della parte di tetto in lavorazione.

Per consentire l’avvio dei lavori è stata effettuata una riorganizzazione interna degli spazi che ha previsto lo spostamento dell’ufficio commercio al piano terra (ex locali della Polizia Municipale, a fianco dell’anagrafe) e la chiusura temporanea della sala del consiglio comunale (i consigli saranno effettuati per i prossimi mesi presso la casa Comunale di Piteglio e presso i locali del progetto Motore a Campo Tizzoro).

Questo intervento si colloca nell’ambito del programma dei lavori per la riqualificazione del patrimonio comunale e delle azioni finalizzate a restituire alla Comunità aree pubbliche più belle e decorose, in questo caso in Piazza Arcangeli al centro del capoluogo.

[comune di san marcello piteglio]