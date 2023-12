san marcello piteglio. PARTITI I LAVORI PER LA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA FUCINI

La modifica alla circolazione stradale fino al 5 gennaio 2024

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comune di San Marcello Piteglio ha dato il via ai lavori per la costruzione della nuova mensa/refettorio all’interno del complesso scolastico di San Marcello Pistoiese.

Si tratta di un lavoro pubblico, finanziato con il PNRR, per la realizzazione di “nuovi spazi da adibire a servizio mensa scolastica presso la scuola media R. Fucini a San Marcello Pistoiese”

La parte preliminare dei lavori è stata avviata nelle scorse settimane e, dalla giornata di domani 27 dicembre sono previsti gli interventi di demolizione maggiormente significativi a cui seguiranno nelle settimane successive le operazioni di getto e posa in opera delle nuove strutture.

Per questo è stata disposta la chiusura della strada di accesso alla scuola sul lato del viale panoramico fino al 5 gennaio (in orario 8.00-17.00).

Tali modifiche al traffico sono regolate con ordinanza 129/2023:

“Nel Capoluogo San Marcello Pistoiese, in Viale Villa Vittoria, nei giorni 27–28–29 Dicembre 2023 e 2–3–4–5 Gennaio 2024, saranno istituiti i seguenti obblighi e divieti, limitatamente al tratto stradale precisato e consentendo sempre il passaggio dei mezzi di soccorso:

VIALE VILLA VITTORIA

-divieto di sosta ambo i lati nel tratto interessato dai lavori;

-istituzione di divieto di transito carrabile e pedonale nel tratto dall’intersezione con la strada Provinciale 18 “Lizzanese” e raccordo con la strada di accesso alla scuola media Renato Fucini;

-istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto dall’intersezione con via Roma e il raccordo con la strada di accesso alla scuola media Renato Fucini.

Sarà consentito in ogni caso il transito di tutti i veicoli di soccorso in servizio di emergenza nonché i veicoli autorizzati al trasporto delle attrezzature e lavorazioni relative allo svolgimento dei lavori”.

Il lavoro riguarda la creazione di nuovi spazi a servizio della scuola e degli studenti nella parte posteriore del plesso scolastico, tra la palestra e lo spazio dei vecchi archivi comunali, a margine di viale Villa Vittoria.

La realizzazione dell’opera consentirà di garantire la[ fruizione del servizio pasti per gli studenti del plesso scolastico di San Marcello direttamente in sede, con evidente miglioramento del servizio e incremento della possibilità di utilizzo degli spazi all’interno della scuola.

[comune di san marcello piteglio]