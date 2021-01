san marcello piteglio. PATROCINI E ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE: PRONTO IL BANDO

È possibile fare richiesta utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito web del Comune

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comune di San Marcello Piteglio ha pubblicato un bando relativo alla concessione di contributi (fino all’esaurimento delle risorse previste dal bilancio) e patrocini gratuiti per iniziative e attività culturali, turistiche e ricreative che abbiano luogo nel corso del 2021.

Contributi e Marchio d’area. Possono fare domanda persone fisiche, enti, associazioni pubbliche e private. Gli eventi, iniziative e attività ammessi a contributo possono essere sia consolidati nel tempo e ricorrenti – come feste patronali, appuntamenti collegati a ricorrenze storiche o socioculturali che devono avere luogo in date fisse – sia nuovi o comunque non continuativi.

In seguito alla ricezione delle istanze, che dovranno essere presentate compilando il modello A allegato al bando, il Comune elaborerà una graduatoria sulla base della griglia di valutazione presente nel documento.

Le domande di contributo dovranno pervenire entro l’ultimo giorno di ogni mese e saranno valutate per la concessione indicativamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L’importo erogato non potrà essere superiore al 60% delle spese sostenute e rendicontate dal beneficiario. I contributi saranno erogati entro 30 giorni dalla ricezione di una relazione a consuntivo degli eventi che hanno ottenuto il contributo, che dovrà essere inviata all’ufficio Cultura del Comune a seguito della realizzazione dell’iniziativa.

Tutti i beneficiari dovranno utilizzare lo stemma comunale e il marchio d’area Montagna Pistoiese, individuato come strumento di valorizzazione del territorio, apponendo i rispettivi loghi forniti dal Comune sul materiale pubblicitario.

Patrocini gratuiti. Possono richiedere il patrocinio gratuito – un’espressione dell’adesione simbolica e del sostegno da parte del Comune – persone fisiche, enti, associazioni pubbliche e private. La concessione del patrocinio può prevedere l’autorizzazione al richiedente a utilizzare lo stemma del Comune e/o il Marchio d’Area limitatamente all’iniziativa.

Le domande dovranno pervenire, compilando il modello B allegato al bando, entro l’ultimo giorno di ogni mese e saranno valutate per la concessione indicativamente entro il settimo giorno del mese successivo. Le istanze pervenute al di fuori della scadenza mensile potranno comunque essere prese in considerazione purché di particolare interesse e valore. Saranno esaminate solo se pervenute al Protocollo almeno sei giorni lavorativi prima dell’evento.

Il patrocinio e l’eventuale autorizzazione all’uso dello stemma comunale e/o del marchio d’area sono concessi con decreto del sindaco. Il patrocinio dovrà essere reso noto dal soggetto che l’ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell’iniziativa, indicando espressamente “con il patrocinio del Comune di San Marcello Piteglio”.

Contributi e patrocini non possono essere concessi per attività o manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell’attività dell’Amministrazione comunale, che non abbiano particolare rilievo e significato per la cittadinanza o che siano contrarie ai principi statutari.

Sia le domande per i contributi sia quelle per i patrocini possono essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune (via Pietro Leopoldo, 24 a San Marcello Pistoiese), inviate tramite raccomandata potale (intestata a Comune di San Marcello Piteglio – Area F – via Pietro Leopoldo, 24 – 51028 San Marcello P.se) oppure via Pec (comunedisanmarcellopiteglio@pec.it).

Il bando e i modelli per la presentazione delle domande sono consultabili sul sito web del Comune di San Marcello Piteglio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0573 621266 o 0573 621290 oppure scrivere a tatiana.frullani@comunesanmarcellopiteglio.it, biblio@comunesanmarcellopiteglio.it, chiara.serni@comunesanmarcellopiteglio.it, cultura@comunesanmarcellopiteglio.it.

