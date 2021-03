san marcello piteglio. PD: “GRAVISSIME LE DICHIARAZIONI DI VENUSIA DUCCI”

Fatte durante l’ultimo consiglio comunale in cui ha affermato riferendosi alla raccolta firme “e sottolineo anche un’altra cosa, molti non hanno firmato per paura di ritorsioni dell’Amministrazione”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Le gravissime dichiarazioni fatte dalla Consigliera Venusia Ducci (capogruppo di Futuro Civico) durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale hanno passato il segno della decenza e del rispetto delle istituzioni, del Comune nel suo insieme e anche dei cittadini.

Sottolineare, come lei ha detto riferendosi alla raccolta firme, “e sottolineo anche un’altra cosa, molti non hanno firmato per paura di ritorsioni dell’Amministrazione” impone che la Consigliera e Avv. Venusia Ducci denunci senza indugio gli episodi di ritorsione, se ce ne sono, gli autori ed i relativi testimoni.

Altrimenti non si usano le istituzioni per spargere ombre e sospetti non provati, lasciando intendere che la nostra comunità viva in un clima di paura che arriva addirittura a sopprimere la libertà di opinione e di espressione e che gli amministratori del Comune ne siano gli autori.

Lasciamo alla libera valutazione dei cittadini se queste affermazioni verso le persone che servono come amministratori del Comune siano credibili.

Inoltre, queste affermazioni mettono in cattiva luce e danno un’immagine negativa di tutta la comunità.

La polemica politica, legittima, deve saper tenere il confronto anche aspro nei limiti del rispetto reciproco, delle opinioni altrui e delle istituzioni.

Una brutta pagina sulla quale ci aspettiamo parole di scuse e di buon senso.

