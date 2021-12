san marcello piteglio. PER L’IMMACOLATA IL MERCATO DI MARESCA SI PROTRARRÀ TUTTO IL GIORNO

Nel pomeriggio di mercoledì prossimo anche una iniziativa per i più piccoli

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il mercato invernale di Maresca, che si tiene ogni mercoledì in piazza della Stazione, non farà eccezione per il giorno dell’Immacolata: l’Amministrazione comunale ha deciso che avrà luogo anche il prossimo 8 dicembre.

Il regolamento comunale, infatti, stabilisce che, nel caso in cui la data di svolgimento del mercato coincida con una festività, l’appuntamento potrà comunque tenersi nei giorni indicati tramite un’apposita ordinanza del sindaco.

Con questo provvedimento, quindi, il Comune ha deciso di incentivare l’attività mercatale anche nel giorno dell’Immacolata, garantendo il servizio sia agli abitanti che ai visitatori.

Il mercato inizierà, come di consueto, intorno alle 8.00, ma non si concluderà al temine della mattinata: proseguirà fino alle 18.00, trasformandosi in un’iniziativa di animazione commerciale che darà il via al periodo delle festività natalizie.

Nel pomeriggio è in programma anche un’iniziativa dedicata ai più piccoli. Dalle 16.00 in piazza Appiano verrà allestito l’ufficio postale di Babbo Natale, dove sarà possibile scrivere e imbucare le letterine a lui destinate.

L’evento, organizzato dalla Pro loco di Maresca con l’aiuto della Pubblica assistenza e di “Quelli del carnevale”, prevede anche un punto di ristoro con necci, castagne, dolcetti e vin brulè.

[comune di san marcello piteglio]