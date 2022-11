san marcello piteglio. PONTE MARESCA, FDI: “SERVIRÀ ANCORA TEMPO PER LA RIAPERTURA. SI ATTIVINO I RISTORI PER LE ATTIVITÀ CHE HANNO SUBITO NOTEVOLI DISAGI”

Capecchi, Tonarelli, Venturi: “Il presidente della Provincia ha annunciato, in risposta all’interrogazione presentata da Fdi, un’assemblea pubblica per il 19 dicembre, durante la quale, assieme alla maestranze, illustrerà le tempistiche e gli interventi che permetteranno la riapertura del viadotto”

PISTOIA. “Il presidente della Provincia ha annunciato, in risposta all’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia, un’assemblea pubblica per il 19 dicembre, durante la quale, assieme alla maestranze, illustrerà le tempistiche e gli interventi che permetteranno la riapertura del viadotto. Ma servono ristori per le attività che hanno subito notevoli disagi” dichiarano il Consigliere regionale di Fdi Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture, il Consigliere provinciale Andrea Tonarelli e la consigliera comunale di San Marcello Chiara Venturi.

“Con la Regione Toscana è stato aperto un dialogo informale per attivare la legge sui ristori come effettuato per il ponte dei Mandrini e per il ponte degli Alberghi. Non ci consideriamo soddisfatti in quanto, al di là dei tecnicismi, si prende ulteriore tempo.

Ci auguriamo soltanto che sia necessario a mettere la parola fine su una vicenda grottesca. Vigileremo affinché si attivino a tutti gli effetti i ristori per quelle attività che hanno subito tanto da questa vicenda” sottolineano Capecchi, Tonarelli e Venturi.

