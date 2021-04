san marcello-piteglio. SUPPORTO PRENOTAZIONE VACCINO PRESCRITTO DAL MEDICO IN COMUNE

Causa le difficoltà riscontrate nelle procedure online

SAN MARCELLO PITEGLIO. In considerazione delle difficoltà spesso riscontrate nelle procedure online di prenotazione da parte di alcuni dei nostri cittadini, il Comune ha attivato un servizio specifico per il supporto agli utenti.

Chi volesse prenotarsi per la vaccinazione, o per un tampone prescritto dal medico, può chiamare il servizio in questione al seguente numero: 339/6872197, attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14 alle ore 18.

Sara cura dell’operatore acquisire le informazioni direttamente dall’utente funzionalmente alla gestione della procedura di prenotazione.

Lo stesso operatore provvederà, a prenotazione effettuata, a darne comunicazione alla persona interessata.

Si ricorda che gli ultra ottantenni sono in corso di vaccinazione da parte dei medici di base.

[comune di san marcello piteglio]

