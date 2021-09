san marcello-piteglio. RACCOLTA RIFIUTI, AL VIA IL NUOVO SISTEMA, MA QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

Giannini: “Ma poi perché questo nuovo metodo? Ci risulta che molte Amministrazioni Locali, Comuni anche di grandi dimensioni, stanno ritornando sui loro passi circa la raccolta dei rifiuti, che stiamo iniziando a fare noi”

SAN MARCELLO. Dopo la lunga campagna effettuata da Alia, supportata dalla nostra Amministrazione Comunale, senza se e senza ma, circa la nuova raccolta rifiuti, “Sistema Ibrido”, alla prova dei fatti cosa possiamo dire senza esagerare; che la montagna ha partorito un topolino.

Ebbene come dal comunicato ricevuto via WhatsApp dal Comune di San Marcello Piteglio, mercoledì 15 settembre, si dava inizio alla raccolta porta a porta della carta e cartoni, e il giorno successivo, come da programma, quello della plastica.

Qualcosa però non ha funzionato, perché transitando per diverse strade, tanti sacchetti pieni di carta, invece di essere raccolti, sono stati lasciati davanti agli usci delle case, e meno male che non pioveva, altrimenti ci sarebbe stato un letamaio.

Così è avvenuto anche il giorno dopo per la plastica, ora i cittadini si chiedono: la ditta Alia condiziona la nostra vita dandoci delle regole da rispettare, chiedendoci un comportamento consono, circa lo smaltimento dei rifiuti, e poi la stessa ditta Alia, queste stesse regole, che ci ha dato, non le rispetta. Siamo all’inverosimile, lo sconforto è totale, viene da dire con tristezza, come siamo finiti male.

Ma poi perché questo nuovo metodo di raccolta? Ci risulta che molte Amministrazioni Locali, Comuni anche di grandi dimensioni, stanno ritornando sui loro passi circa la raccolta dei rifiuti, che stiamo iniziando a fare noi.

Sarà molto difficile, ma la speranza è l’ultima a morire, per cui qualcuno, che ha il potere di farlo, potrebbe anche rimettere in discussione questo nuovo metodo di raccolta, ma se non ci sarà nessuno, in ogni caso, col tempo lo faranno i cittadini.

Michele Giannini

Forza Italia Montagna Pistoiese