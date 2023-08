san marcello piteglio. RESTAURATA E APERTA L’AREA DEI POZZI LAVATOI COMUNALI

L’inaugurazione della struttura si terrà venerdì 11 agosto in via de’ Gerbi

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] Venerdì 11 agosto alle ore 21.00 si terrà la cerimonia di riapertura al pubblico dei pozzi lavatoi posti in Via de’ Gerbi a San Marcello Pistoiese. La struttura per anni in stato di degrado è stata completamente restaurata e sarà di nuovo accessibile anche di notte grazie all’impianto di illuminazione.

I lavori di riqualificazione estesi anche all’area adiacente alla struttura sono stati eseguiti grazie alle risorse messe in bilancio dalla amministrazione comunale (circa 50 mila euro). Oltre al recupero delle vasche sono state risanate le murature a faccia vista e la pavimentazione in pietra. È stato restaurato poi il tetto della struttura secondo il progetto curato dall’architetto Franco Del Re.

“Già adesso — ha detto il vicesindaco Giacomo Buonomini — è possibile notare dalla strada a margine del centro storico di San Marcello la struttura rinnovata e accessibile, si tratta di un importante lavoro di riqualificazione di un’opera che ha un profondo significato per il capoluogo, anzitutto perché garantisce il ripristino del decoro nella zona di Via de’ Gerbi ma anche per aver recuperato un luogo storico con una progettazione che ha avuto i canoni del restauro storico.

Per questo siamo felici di riconsegnare alla comunità questa parte di patrimonio pubblico e facciamo un plauso per l’ottimo lavoro di valorizzazione fatto dal progettista e dalle maestranze”.

I pozzi lavatoi costituivano una caratteristica comune alla maggior parte degli insediamenti montani. Qui la gente poteva lavare i propri panni e attingere l’acqua, ma al tempo stesso costituivano anche un luogo d’incontro per l’intera comunità.

Per l’inaugurazione l’Amministrazione comunale ha previsto un evento durante il quale avrà luogo una dimostrazione del “bucato con la cenere” a cura dell’Associazione Museo della gente dell’Appennino Pistoiese.

Saranno anche presentate le caratteristiche e curiosità storiche e architettoniche della struttura.

Alcuni dettagli sull’opera:

Tutte le murature sono in pietra faccia vista, squadrate a taglio regolare per definire i riquadri e i posizionamenti delle colonnine in acciaio, oppure ad opus incertum per i riquadri stessi.

Le vasche sono disposte su tre fronti laterali rispetto all’ambiente sopra descritto: sui lati corti Est e Ovest insistono quattro vasche per fronte, mentre sul lato Nord quattro vasche centrali e altre quattro laterali, raggruppate due per lato.

La struttura esterna delle vasche è in mattoni pieni arricciati, mentre i setti divisori in cemento gettato in opera, debolmente armato. Tutte hanno una lastra inclinata in pietra che era funzionale per trattare il bucato.