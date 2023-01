san marcello piteglio. RIAPRE DA OGGI LA PISCIAA LE GINESTRE DI MARESCA

L’assessore Buonomini: “Superata una fase difficile”. Il supporto aggiuntivo del Comune all’associazione Nuoto Montagna Pistoiese Asd

SAN MARCELLO PITEGLIO. Riapre oggi lunedì 2 gennaio con il nuoto libero e le iscrizioni ai corsi la piscina Le Ginestre di Maresca gestita dal Nuoto montagna Pistoiese Asd.

Da lunedì 9 gennaio riprenderanno tutte le attività (corsi bambini, corsi adulti, gestanti, bebissimi — dai 4 mesi a 4 anni — e acquafitness) con i soliti orari della stagione 2022-2023.

A partire dallo scorso ottobre le attività erano state sospese a causa dell’enorme aumento dei costi per le forniture di energia elettrica passate dai 30 mila euro del 2017 ai 57.617 euro del 31 agosto scorso e stimati in circa 98mila euro al 31 dicembre.

In questi mesi l’associazione presieduta da Alessandro Gigli ha verificato l’andamento dei costi dell’energia garantendo oltre alle risorse già accantonate in questi anni una situazione economica tale da poter affrontare le problematiche che potranno presentarsi.

L’Associazione recentemente è entrata in graduatoria per ricevere un contributo dal Governo per un bando del 12.06.2022 a cui aveva puntualmente partecipato. Questo ha cambiato la situazione di sofferenza che aveva portato l’associazione stessa alla sospensione dell’attività della piscina.

“Il 2023 — ha commentato l’assessore Giacomo Buonomini — parte bene con la riapertura della Piscina a Maresca, grazie all’impegno di tutti i consiglieri e dello staff. A tutti loro i ringraziamenti per aver superato questa fase difficile.

Il Comune già da un mese ha stanziato in bilancio il supporto aggiuntivo promesso, grazie anche a un attento lavoro degli uffici. Ma senza l’impegno, la passione e la fiducia di chi anima quotidianamente la Piscina questa avventura sarebbe proseguita con molte più difficoltà”.

Nell’ultimo giorno del 2022 l’assessore ha fatto una visita alla piscina dove ha trovato il presidente Gigli intento a fare le ultime sistemazioni all’’mpianto.

“Ho potuto toccare con mano — ha concluso — anche l’impegno che è stato messo per alcuni investimenti sul piano Vasca e nelle docce”.

E lancia un invito: “Tutti a fare il nuovo abbonamento”. Info:3342693372, segreteria@nuotomontagnapistoiese.it

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]