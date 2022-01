san marcello piteglio. RICORDARE PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DELL’OLOCAUSTO

Giornata della Memoria: sabato 29 gennaio appuntamento alla biblioteca comunale con le letture di Michele Neri

SAN MARCELLO PITEGLIO. Si chiama “Ricordare per non dimenticare le vittime dell’Olocausto” l’evento che il Comune di San Marcello Piteglio organizza in occasione del Giorno della Memoria.

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz liberandone i superstiti.

Sessant’anni dopo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite sceglieva quella data per celebrare il Giorno della Memoria, che ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto.

L’appuntamento, che si colloca nell’ambito dei percorsi di lettura ad alta voce “Aguzza… l’udito! Leggere è ascoltare con gli occhi, ascoltare è vedere con le orecchie”, si terrà sabato 29 gennaio alle 16.30 nella biblioteca comunale Paolo Bellucci a San Marcello Pistoiese.

Il programma prevede una serie di letture curate da Michele Neri.

[comune di san marcello piteglio]