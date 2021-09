san marcello piteglio. SANTA CATERINA, LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE MA È NECESSARIO IL GREEN PASS

L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre a San Marcello Pistoiese. Il programma prevede la fiera, il lancio del pallone e lo spettacolo di fuochi d’artificio

SAN MARCELLO PITEGLIO. Mercoledì 8 settembre, come da tradizione, a San Marcello verrà celebrata Santa Celestina, patrona della Montagna pistoiese. Il programma della manifestazione include la fiera, il lancio del pallone e lo spettacolo di fuochi d’artificio.

L’iniziativa è organizzata in base alla normativa anti Covid emanata dal Governo, pertanto solo le persone munite di Green Pass potranno partecipare alla fiera e agli eventi connessi.

La fiera-mercato, come di consueto, si terrà nel centro del paese per tutta la giornata. Gli eventi organizzati dall’associazione Appennino Volley prevedono: a partire dalle 15.30, musica in piazza con Anna & Fabian; alle 17.30, il lancio del pallone, a cui seguirà la tombola; alle 23.15 lo spettacolo di fuochi d’artificio, che verranno lanciati dal campo sportivo.

Per accedere a tutti gli appuntamenti, ciascun partecipante dovrà essere munito di Green Pass e indossare la mascherina, come previsto dalla normativa anti Covid: i controlli saranno effettuati dalla forze dell’ordine e da personale addetto.

L’Amministrazione comunale ringrazia Appennino Volley per la collaborazione e lo sforzo profuso nell’organizzazione degli eventi, oltre a tutte le persone impegnate nella realizzazione della mongolfiera: la tradizione non si ferma!

[comune di san marcello piteglio]