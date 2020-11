san marcello piteglio. SERVIZIO DI INFORMAZIONE TELEFONICA COVID-19 ATTIVO ANCHE AL MATTINO.

Partito giovedì 29 ottobre il servizio è stato ben accolto dalla popolazione. È stato pertanto deciso di aumentare le ore durante le quali si potranno richiedere informazioni e fare domande dedicate allo 0573. 621296

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] Da giovedì scorso il comune ha attivato un servizio telefonico di assistenza alla popolazione per le problematiche connesse al Covid. Un servizio ben accolto dai cittadini tanto che a seguito della riunione di coordinamento svolta oggi è stato deciso di aumentare le ore di servizio aggiungendo alla fascia pomeridiana e serale (14-22) anche una fascia oraria mattutina (dalle ore 9 alle ore 13). Al telefono dedicato che risponde allo 0573-621296 saranno fornite “con la maggiore efficienza possibile” ai quesiti dei cittadini che si trovano a gestire la propria condizione di positività al virus e dei loro familiari, residenti sulla Montagna Pistoiese

“Le innumerevoli chiamate che riceviamo – ha detto il sindaco Luca Marmo – ci confermano l’utilità di un punto informativo il più possibile vicino al territorio. Un grande ringraziamento va quindi ai consiglieri comunali e ai volontari che si sono resi disponibili per gestire lo sportello informativo”.

Il servizio risponderà alle domande sui comportamenti da tenere, sui dubbi e le informazioni procedurali, registrerà le segnalazioni di autoisolamento o quarantene non ancora notificate dall’Asl per attivare i servizi del Coc e le segnalazioni di situazioni di particolare difficoltà.

Gestito da volontari provenienti dalle fila dell’Amministrazione Comunale (Giunta, maggioranza e minoranza), da volontari delle associazioni impegnate nell’emergenza sul territorio e da cittadini con una formazione o un’esperienza di base sulla protezione civile, è una risposta concreta ai tantissimi dubbi e alla carenza di indicazioni che dovrebbero provenire da altri enti e che invece si sono registrati in questo periodo particolarmente grave per le persone, le famiglie e la Comunità. “Grazie quindi a chi si è messo a disposizione volontariamente per contribuire alla realizzazione del servizio, che opererà diverse ore al giorno, 7 giorni su 7. Terremo attivo il servizio per almeno un mese e comunque fino alla fine di questa fase critica che stiamo attraversando”.