san marcello piteglio. SI INAUGURA LA NUOVA CARTELLONISTICA DEL PONTE SOSPESO

Oggi sabato 18 novembre alle ore 15.30 presso il Ponte Sospeso (Lato Mammiano)

SAN MARCELLO PITEGLIO. In occasione del centenario dalla inaugurazione del Ponte Sospeso oggi sabato 18 Novembre alle 15,30 a Mammiano in collaborazione con Aci Pistoia si terrà l’inaugurazione della nuova cartellonistica.

Ai festeggiamenti interverranno il sindaco Luca Marmo, l’architetto Davide Ulivagnoli (art director di Ponte Sospeso 100) e il presidente dell’Automobile Club Pistoia Antonio Bresci.

Nel 1990 è stato inserito nel Guinness dei primati che lo annoverava come “il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo”, titolo che ha mantenuto fino al 2006.

Il Ponte Sospeso è una passerella pedonale che collega i due versanti del torrente Lima tra Mammiano Basso e Popiglio nel comune di San Marcello Piteglio.

Fu costruito seguendo l’idea di Vincenzo Douglas Scotti, conte di San Giorgio della Scala, direttore del laminatoio di Mammiano Basso della Società metallurgica italiana. Esso sarebbe servito a permettere il passaggio degli operai che da Popiglio si dovevano recare a lavorare nelle fabbriche situate sul versante opposto: senza una struttura del genere, infatti, gli operai avrebbero dovuto percorrere a piedi circa 6 chilometri per raggiungere il posto di lavoro.

L’opera, che ha perso la sua funzione originale, cioè quella di migliorare le condizioni di viabilità nella vallata, ha subito nel corso degli anni importanti lavori di manutenzione e di consolidamento ed è diventata una delle tante attrazioni turistiche del nostro territorio.

[comune di san marcello piteglio]