san marcello piteglio. SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì 15 febbraio, alle 20

SAN MARCELLO PITEGLIO. Consiglio comunale a San Marcello Piteglio. Si riunirà lunedì 15 febbraio, alle 20. La seduta si terrà in modalità telematica in videoconferenza in discussione l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023

Consulta qui l’ordine del giorno completo:Ordine del giorno 15_2_2021

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: