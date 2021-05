san marcello-piteglio. SOSTEGNI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COLPITE DALLA ZONA ROSSA E ARANCIONE

Alle attività economiche micro e piccole maggiormente colpite dal lockdown verrà riconosciuto per l’anno 2021 un incentivo economico pari alla Tari dovuta per il medesimo anno nonché al Canone unico patrimoniale dovuto nel 2021 per gli impianti pubblicitari permanenti

SAN MARCELLO-PITEGLIO. La Giunta comunale ha approvato gli interventi a sostegno delle attività economiche che hanno subito danni a causa delle misure restrittive imposte dalla zona rossa e arancione.

Le misure messe in campo sono, da un lato, di sostegno diretto e di stimolo, e, dall’altro, di incentivo. Eccole nello specifico.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ

Alle attività economiche micro e piccole maggiormente colpite dal lockdown verrà riconosciuto per l’anno 2021 un incentivo economico pari alla Tari dovuta per il medesimo anno nonché al Canone unico patrimoniale dovuto nel 2021 per gli impianti pubblicitari permanenti. Beneficeranno degli incentivi queste imprese: piccolo commercio (non alimentare), ristorazione, bar, turismo e relativa filiera (compresi i musei e i trasporti ad esclusione del Trasporto pubblico locale), parrucchieri ed estetiste, impianti sportivi e palestre.

Le modalità di erogazione saranno ulteriormente semplificate rispetto al metodo utilizzato lo scorso anno, infatti l’incentivo sarà inserito direttamente nella bolletta della Tari così da evitare alle imprese di dover fare richiesta. I beneficiari riceveranno le bollette direttamente con il canone azzerato.

MISURE DI STIMOLO E INCENTIVO AL TURISMO ESTIVO

Saranno dimezzate le tariffe per le squadre che sceglieranno di effettuare ritiri sportivi soggiornando negli alberghi del Comune di San Marcello Piteglio da maggio a settembre 2021, così da incentivare il turismo sportivo, particolarmente rilevante per le presenze sul nostro territorio.

Sarà organizzato un importante festival dello sport outdoor che si svolgerà dal 15 al 19 settembre con base a San Marcello Pistoiese ma diffuso su tutto il territorio, che comprenderà anche l’ormai classica gara di corsa in montagna con partenza a San Marcello Montanaro Trail nella versione 24 km.

L’evento, finanziato dal Comune e dalla Fondazione Caript, è organizzato da Adventure Outdoor Italia in collaborazione Dynamo Camp e Montanaro Trail.

Si tratta di un evento che si è tenuto per sette anni sulle Dolomiti ma, dopo un lavoro di alcuni mesi, possiamo annunciarne lo svolgimento a San Marcello Piteglio nel 2021. Ulteriori informazioni sul programma saranno diffuse a partire dal 14 maggio.

A queste misure si aggiunge l’ormai noto e apprezzato strumento dei buoni Bf19, che saranno disponibili nel periodo estivo e natalizio e per il quale nelle prossime settimane saranno divulgati i dettagli relativi all’anno 2021.

A fronte di queste misure di sostegno, come già previsto lo scorso anno, il Comune chiede a tutti i beneficiari di utilizzare il “marchio d’area Montagna Pistoiese” per la promozione delle loro attività e nei materiali divulgativi.

Le misure sono state seguite dall’assessore Giacomo Buonomini e, per gli iter tecnici, dagli uffici comunali competenti, che hanno collaborato per l’individuazione di quelle più efficaci.

“Supportare le attività economiche che hanno avuto problemi diretti a causa delle misure restrittive anti-Covid è, come lo scorso anno, una priorità dell’Amministrazione comunale; agiamo con le nostre forze attraverso interventi chiari, di semplice erogazione e senza incertezze per i beneficiari – ha commentato l’assessore Buonomini – Ma non vogliamo solo aiutare il territorio a non cedere, vogliamo porre le condizioni per un rilancio concreto. A fronte di queste misure di sostegno diretto, da mesi siamo impegnati per stimolare il turismo estivo a cui confidiamo di dare un’importante spinta con il festival dello sport outdoor di settembre e con il dimezzamento dei costi degli impianti sportivi per le squadre che saranno nei alberghi durante l’estate”.

Il Sindaco Luca Marmo ha dichiarato:

“Proteggere con l’impegno sui vaccini e il sociale e rilanciare con le iniziative economiche. Il Comune sta lavorando con coerenza su questi fronti con convinzione e impegno per il bene del territorio”.

