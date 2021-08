san marcello piteglio. TRASPORTI E COLLEGAMENTI SULLA MONTAGNA: IL COMUNE DARÁ IL VIA AD UNA FASE DI ASCOLTO DEI CITTADINI

I cittadini potranno dare il loro contributo anche via mail

SAN MARCELLO PITEGLIO. “Poiché il tema dei trasporti e dei collegamenti è cruciale per un territorio come il nostro, molto vasto e con popolazione sparsa, il Comune di San Marcello Piteglio ha deciso di avviare una fase di ascolto dei cittadini al fine di capire se un sistema di collegamenti, anche orientato a irrobustire le tratte non servite o parzialmente servite dal TPL, può essere progettato e implementato.

Una attenzione particolare, nello sviluppo del progetto, ricadrà sulle aree più periferiche e lontane dai centri di erogazione dei servizi (ospedale, ambulatori, RSA, Maeba, Casa della Val di Forfora, Centro Civico di Piteglio, Teatro Mascagni Palestre e altri impianti sportivi, …).

Oltretutto, l’uscita dalla pandemia che tutti auspichiamo, rende e renderà sempre più importante la ripresa dei contatti sociali all’interno della nostra comunità. Anche in questo l’idea di un irrobustimento delle connessioni territoriali rappresenta, dal nostro punto di vista, un valore aggiunto.

Il processo di ascolto si compirà attraverso una serie di incontri che l’amministrazione avrà cura di promuovere con le varie associazioni del territorio.

In parallelo, ogni cittadino che volesse dare un proprio contributo è chiamato a farlo inviando spunti, valutazioni e necessità particolari sulle quali costruire le riflessioni del caso.

I contributi possono essere inviati alla seguente mail: alessandra.fini@comunesanmarcellopiteglio.it

Grazie fin da ora dell’apporto che vorrete dare!”.

Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio

