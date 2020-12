san marcello piteglio. TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI: RIAPERTI I TERMINI PER LE DOMANDE DI ESENZIONE E RIDUZIONE TARIFFE

La nuova data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2020

SAN MARCELLO PITEGLIO. Il Comune di San Marcello Piteglio ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande di esenzione e riduzione relative alle tariffe per i servizi di trasporto e mensa scolastici, oltre che delle domande di rimborso totale o parziale del costo degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale relative all’anno scolastico 2020/2021. La nuova data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2020.

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modulo disponibile sul portale dell’ente (https://bit.ly/2KxOKvz) e corredate dall’attestazione Isee del nucleo familiare e da una fotocopia del documento d’identità del richiedente.

Potranno essere consegnate personalmente all’ufficio Protocollo del Comune di San Marcello Piteglio, spedite per posta a mezzo raccomandata oppure inoltrate via mail a protocollo@comunesanmarcellopiteglio.it o via Pec a comunedisanmarcellopiteglio@pec.it.

Gli importi indicati all’interno degli avvisi PagoPA già emessi e ricevuti dalle famiglie, relativi alla prima rata annuale del servizio di trasporto per l’ano scolastico 2020/2021, dovranno essere pagati interamente, poiché elaborati sulla base delle richieste di esenzione e riduzione pervenute entro la scadenza originaria del 15 ottobre 2020.

Gli avvisi PagoPA relativi al servizio di mensa scolastica per i mesi di ottobre e novembre 2020 sono stati emessi all’inizio di dicembre e quindi, nella determinazione degli importi, tengono conto soltanto delle richieste di esenzione o riduzione già acquisite entro il 15 ottobre e di quelle pervenute tra la data di pubblicazione della comunicazione e la data di emissione degli avvisi.

Le richieste di esenzione o riduzione che verranno presentate successivamente, fino alla data di scadenza del 31 dicembre 2020, potranno essere considerate per determinare gli importi dovuti a partire dal mese di dicembre 2020.

