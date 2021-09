san marcello piteglio. TUTTO PRONTO PER L’ADVENTURE OUTDOOR FEST 2021

Sarà la montagna pistoiese dal 15 al 19 settembre ad ospitare il festival dedicato agli sport in natura, all’esplorazione e all’avventura

SAN MARCELLO PITEGLIO. Dopo 7 edizioni internazionali di successo nel cuore delle Dolomiti, gli organizzatori dell’Adventure Outdoor Fest stanno ultimando i preparativi nella nuova location di San Marcello Piteglio che ospiterà dal 15 al 19 settembre prossimi il Festival, dedicato agli sport in natura, all’esplorazione e all’avventura.

Un’area della Toscana di importanza storica, ambientale e culturale, tra pievi, costruzioni medievali, rigogliose foreste e splendide valli, attraversate da limpidi e impetuosi torrenti. In questi luoghi meravigliosi, sarà possibile praticare diversi sport, vivere esperienze outdoor e mettersi alla prova nelle tante attività in programma.

Qui, dove passa il sentiero 00 e dove sono nate, più di 70 anni fa, le “norme di Maresca” del CAI, in seguito adottate anche a livello europeo come segnaletica ufficiale dei sentieri montani, il Trekking e le Escursioni giocheranno sicuramente un ruolo importante.

Ma anche Climbing, Mtb, Yoga e Meditazione, Slackline e Highline, Tiro con l’Arco, Bushcraft, attività per bambini e famiglie e, ovviamente, Running, con il Montanaro Trail, gara anch’essa alla 8^ edizione, che propone un percorso di 24 Km in uno scenario spettacolare dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Il programma dell’Adventure Outdoor Fest prevede inoltre, esibizioni, musica, attività culturali e incontri in cui approfondire tematiche legate alla natura e allo stile di vita outdoor, lasciarsi ispirare dalle storie degli importanti atleti e ospiti, le performance live, la fotografia e il cinema.

“L’hashtag di questa ottava edizione sarà #RestartFromNature — racconta Fabio Cavallari direttore dell’evento — perché è proprio la Natura l’elemento in cui vogliamo immergerci e da cui vogliamo ri-partire. Da sempre cerchiamo di promuovere una cultura degli sport outdoor che rispetti l’ambiente e che sia in grado di concepire l’uomo stesso come parte integrante di quella natura in cui vive e pratica attività sportive. Abbiamo trovato sulla Montagna Pistoiese, una bellissima accoglienza e tanto entusiasmo, oltre che dei luoghi ideali e ampi spazi naturali dove svolgere attività ed esperienze, in totale sicurezza”.

Tutti gli appuntamenti del programma saranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria sul sito www.adventureoutdoorfest.com

La manifestazione, organizzata con il contributo del Comune di San Marcello Piteglio (PT) e della Fondazione Caript, prevede un’ampia collaborazione con diverse realtà tra cui Dynamo Social Valley, Dynamo Sport, CAI Maresca, Slackline Toscana, Versante Apuano, Canyon Park, Terapia Forestale, IKP orienteering e il Master in Outdoor Education della fondazione Alma Mater di Bologna.

Dynamo Camp Onlus sarà Charity partner del festival e il ricavato dalla vendita della t-shirt ufficiale andrà a sostegno dei progetti di Terapia Ricreativa Dynamo che la Onlus offre gratuitamente a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie.

Discover Pistoia e Naturart saranno invece tra i media partners di questo evento, che annovera già, tra i suoi sponsor, importanti aziende come Grivel, Teva e Hoka One One.

