san marcello piteglio. UFFICI POSTALI DI PRUNETTA E POPIGLIO, DUE PRESIDI CONTRO I DISSERVIZI

Sabato prossimo in due distinti incontri sarà richiesta a gran voce la riapertura dei due importanti servizi

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sabato 3 dicembre si svolgeranno due presidi congiunti nei paesi di Prunetta (ore 10.00 presso la sede della Proloco, antistante l’ufficio postale) e a Popiglio (ore 11.30, davanti all’ufficio postale).

Come noto ai paesani si tratta di due problemi importanti: Prunetta attende da molti anni la riapertura dell’ufficio postale e Popiglio, da oltre due anni, attende la riapertura completa su sei giorni a settimana del servizio oggi attivo a tempo parziale.

L’amministrazione comunale, che sostiene le iniziative, ha interloquito con Poste, negli ultimi anni, attraverso numerose lettere ufficiali e con numerosi incontri informali ai quali, però, non sono purtroppo seguiti fatti concreti.

Per questo, il paese di Prunetta con le sue associazioni territoriali, ovverosia Proloco , Croce Verde, Consiglio Parrocchiale, e il paese di Popiglio, con il supporto di Misericordia, circolo MCL e Comitato parrocchiale, invitano i cittadini e la stampa a partecipare alle iniziative dei rispettivi paesi.

A questi incontri sono stati invitati l’amministrazione Comunale di San Marcello Piteglio, la Direzione della Filiale di Poste Italiane di Pistoia, le associazioni sindacali di Poste Italiane, la stampa e la tv locale.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di far ripartire l’iter per ottenere questi due importanti obiettivi.

Oltre ai cittadini, come privati, sono invitati a partecipare anche i titolari delle molteplici attività presenti sul territorio per i quali i servizi postali rappresentano un importante ausilio.

Queste, insieme alle altre motivazioni che verranno partecipate durante l’incontro, saranno le tematiche con le quali verrà richiesta la riapertura deufficio postale di Prunetta e di Popiglio, il cui orario di servizio è da due anni ridotto ai minimi termini.